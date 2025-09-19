Реал Мадрид отново е с най-голям бюджет в Ла Лига, разликата с Барселона е огромна

От Ла Лига официално обявиха максималните допустими бюджети за заплати на всеки един клуб в испанския елит за сезон 2025/26.

Очаквано за поредна година с най-голям бюджет е Реал Мадрид, и то с огромна разлика пред всички останали клубове. “Лос бланкос” могат да отделят внушителната сума за възнаграждения в размер на малко над 761 млн. евро. Така “Кралския клуб” е увеличил своя бюджетен лимит с 0,9%, след като през миналата година той беше почти 755 млн. евро.

На второ място в класацията, но далеч назад от лидера в нея, е Барселона с бюджет от малко над 351 млн. евро. Каталунците регистрират сериозен спад от 17,6% в позволения си лимит, тъй като в началото на миналата кампания те можеха да похарчат около 426 млн. евро за заплати.

Топ 3 и през този сезон се допълва от Атлетико Мадрид със сумата от почти 327 млн. евро. “Дюшекчиите” могат да се похвалят с драстично увеличение от около 55%, защото преди година техният допустим бюджет беше малко повече от 210 млн. евро.

От друга страна, с най-малък бюджет за заплати от едва 22 млн. евро е Севиля, като в това отношение клубът е следван от Леванте с 35,5 млн., Елче с близо 40 млн. и Алавес с почти 41 млн. Общо 20-те отбора в Ла Лига могат да си позволят 2,7 млрд. евро за възнаграждения през този сезон. Това е ръст с близо 3,7% в сравнение с миналата година, когато въпросната сума възлизаше на 2,6 млрд. евро.

Следвай ни:

Снимки: Imago