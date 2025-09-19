Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Пау Кубарси притесни Барселона

Пау Кубарси притесни Барселона

  • 19 сеп 2025 | 07:34
  • 889
  • 0

Защитникът на Барселона Пау Кубарси притесни треньорския щаб на каталунците по време на мача срещу Нюкасъл (2:1) в Шампионската лига снощи. На фона на еуфорията след втория гол на Маркъс Рашфорд, телевизионното излъчване едва улови един детайл, който не биваше да се пренебрегва. След празненствата по случай гола на англичанина, Кубарси спешно поиска смяна заради болки в лявото коляно, от които се оплака още през първото полувреме.

Защитникът дори не можа да остане на терена иостави отбора с 10 души за няколко секунди, докато Андреас Кристенсен не влезе на негово място. В 69-ата минута датчанинът се появи на терена заедно с Феран Торес, който замени Левандовски.

В следващите часове се очаква Кубарси да премине обстойни медицински прегледи, за да се установи колко сериозен е проблемът, който го мъчи, но е възможно централният защитник да не бъде на разположение за двубоя срещу Хетафе през следващия уикенд.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

  • 19 сеп 2025 | 03:58
  • 2266
  • 0
Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

  • 19 сеп 2025 | 03:33
  • 3402
  • 1
Eди Хау: Не използвахме положенията си

Eди Хау: Не използвахме положенията си

  • 19 сеп 2025 | 03:01
  • 2518
  • 0
Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

  • 19 сеп 2025 | 02:27
  • 3479
  • 0
Конте: Червеният картон съсипа мача

Конте: Червеният картон съсипа мача

  • 19 сеп 2025 | 01:55
  • 4127
  • 0
Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

  • 19 сеп 2025 | 01:27
  • 2200
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 4349
  • 10
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 1851
  • 2
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 2317
  • 1
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 35530
  • 34
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 112642
  • 273
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 31607
  • 40