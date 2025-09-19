Пау Кубарси притесни Барселона

Защитникът на Барселона Пау Кубарси притесни треньорския щаб на каталунците по време на мача срещу Нюкасъл (2:1) в Шампионската лига снощи. На фона на еуфорията след втория гол на Маркъс Рашфорд, телевизионното излъчване едва улови един детайл, който не биваше да се пренебрегва. След празненствата по случай гола на англичанина, Кубарси спешно поиска смяна заради болки в лявото коляно, от които се оплака още през първото полувреме.

Защитникът дори не можа да остане на терена иостави отбора с 10 души за няколко секунди, докато Андреас Кристенсен не влезе на негово място. В 69-ата минута датчанинът се появи на терена заедно с Феран Торес, който замени Левандовски.

В следващите часове се очаква Кубарси да премине обстойни медицински прегледи, за да се установи колко сериозен е проблемът, който го мъчи, но е възможно централният защитник да не бъде на разположение за двубоя срещу Хетафе през следващия уикенд.

Снимки: Imago