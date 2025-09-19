Популярни
Рашфорд: Да играеш за Барселона е невероятно

  19 сеп 2025
Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд бе основният виновник за успеха с 2:1 над Нюкасъл на старта на новия сезон в Шампионската лига. Той отбеляза първите си два гола и така изведе каталунците до трите точки на "Сейнт Джеймсис Парк". Англичанинът не скри задоволството си от този факт.

"Да еграеш за Барселона е невероятно. Винаги съм харесвал този клуб и искам да спечеля много неща тук. Феновете искат да виждат как побеждаваме и играем добър футбол. Тук не се играе лесно. Първото полувреме бе напрегнато. Нюкасъл е корав съперник", заяви Рашфорд.

След това той коментира и втория си гол, който бе доста красив: "Стана за секунди. Видях пространство и реших да стрелям. Техният защитник се опита да ме блокира, затова реших да вдигна топката високо. Знаех, че ако ударът се получи, вратарят трудно ще го спаси. На 100% съм пълен с ентусиазъм. Мотивиран съм и искам да се докажа. Развълнуван съм от класата, с която разполагаме тук. Приятно е да играеш с тези футболисти".

