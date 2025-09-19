Eди Хау: Не използвахме положенията си

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не скри разочарованието си след загубата с 1:2 от Барселона в първия кръг на Шампионската лига. Той смята, че отборът му се е представил добре в този мач, но проблемът е, че не е използвал добре положенията си.

"Бяхме напълно равностойни и до последно бяхме в мача, така че сме разочаровани. Важно бе да отбележим първия гол. Представихме се достойно, но може би ни липсваше класа. Исках да видя високооктанов футбол и го получих, но малко не ни достигна. Не използвахме добре положенията си и бяхме наказани", смята Хау.

"Разбира се, че можехме да се справим по-добре и при двата гола на съперника. Особено при първия. Разочарован съм, че допуснахме да се стигне до центриране, а при втория не съм доволен колко лесно топката стигна до Рашфорд. Неговото изпълнение обаче бе от световна класа", допълни специалистът.

"Представихме се добре, положихме много усилия. Тези нощи са магически само, когато печелиш. Но ще си извадим поуките и ще продължим да израстваме. Не спряхме да се борим до самия край. Гордея се от това. В добавеното време обаче те поеха контрола. Искахме да ги притиснем, но те просто не ни дадоха топката", завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages