Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл - Барселона, съставите

Нюкасъл - Барселона, съставите

  • 18 сеп 2025 | 21:18
  • 2342
  • 4
Нюкасъл - Барселона, съставите

Вече са ясни съставите на Нюкасъл и Барселона. Двата отбора излизат един срещу друг в двубой от първия кръг на Шампионската лига от 22:00 часа на "Сейнт Джемсис Парк". Главен съдия на двубоя ще е шведът Глен Ниберг.

Съперниците имат големи амбиции в турнира, а Барса е сред основните фаворити за спечелването на трофея. За последно двата тима се срещнаха през 2003 година, когато в ШЛ Барса победи Нюкасъл с 2:0. "Свраките" могат да се похвалят само с един успех срещу "блаугранас", но той беше паметен - 3:2 през 1997 година след хеттрик на Фаустино Асприля.

Нюкасъл влиза в двубоя в приповдигнато настроение, след като през уикенда надви Уулвърхамптън с 1:0. Преди това обаче "джордитата" записаха три поредни мача без победа в Премиър лийг.

Мениджърът Еди Хау залага в предни позиции на Антъни Еланга, Антъни Гордън и Харви Барнс, а на пейката остават Джейкъб Мърфи и Ник Волтемаде. В средата на терена за домакините започват непоклатимите Сандро Тонали, Жоелинтон и Бруно Гимараеш. Защитната линия пред Ник Поуп също е в обичайния си състав - Киърън Трипиър, Дан Бърн, Фабиан Шер и Антонио Ливраменто.

Барса заби шест безответни гола на Валенсия преди няколко дни, но всички в лагера на испанския гранд са наясно, че днес предстои много по-трудно изпитание.

Ханзи Флик е направил четири промени в стартовите 11. Роналд Араухо, Френки де Йонг, Рафиня и Роберт Левандовски заемат местата на Ерик Гарсия, Марк Касадо, Рууни Барджи и Феран Торес. Маркъс Рашфорд ще играе по левия фланг, а зад Левандовски ще действа Фермин Торес. Педри ще партнира на Де Йонг в халфовата линия, а бранителите пред Жоан Гарсия са Жул Кунде, Араухо, Пау Кубарси и Жерард Мартин.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ван Дайк: Няма да позволя новите момчета да излязат неподготвени за дербито на Мърсисайд

Ван Дайк: Няма да позволя новите момчета да излязат неподготвени за дербито на Мърсисайд

  • 18 сеп 2025 | 15:59
  • 3182
  • 0
Откриват процеса срещу Раул Асенсио и другите юноши на Реал Мадрид

Откриват процеса срещу Раул Асенсио и другите юноши на Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 15:36
  • 2026
  • 9
Шмайхел: Юнайтед привлече грешния вратар

Шмайхел: Юнайтед привлече грешния вратар

  • 18 сеп 2025 | 15:32
  • 6040
  • 0
Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

  • 18 сеп 2025 | 15:04
  • 1050
  • 0
Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

  • 18 сеп 2025 | 14:52
  • 1044
  • 7
Съдиите винаги свирят в полза на Реал Мадрид, смятат бивши национали на Франция

Съдиите винаги свирят в полза на Реал Мадрид, смятат бивши национали на Франция

  • 18 сеп 2025 | 14:15
  • 1588
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 410323
  • 13
Съставите на Манчестър Сити и Наполи, Де Бройне се завръща на "Етихад"

Съставите на Манчестър Сити и Наполи, Де Бройне се завръща на "Етихад"

  • 18 сеп 2025 | 20:55
  • 1852
  • 1
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 13175
  • 21
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 92475
  • 234
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 27176
  • 33