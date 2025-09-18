Нюкасъл - Барселона, съставите

Вече са ясни съставите на Нюкасъл и Барселона. Двата отбора излизат един срещу друг в двубой от първия кръг на Шампионската лига от 22:00 часа на "Сейнт Джемсис Парк". Главен съдия на двубоя ще е шведът Глен Ниберг.

Съперниците имат големи амбиции в турнира, а Барса е сред основните фаворити за спечелването на трофея. За последно двата тима се срещнаха през 2003 година, когато в ШЛ Барса победи Нюкасъл с 2:0. "Свраките" могат да се похвалят само с един успех срещу "блаугранас", но той беше паметен - 3:2 през 1997 година след хеттрик на Фаустино Асприля.

Нюкасъл влиза в двубоя в приповдигнато настроение, след като през уикенда надви Уулвърхамптън с 1:0. Преди това обаче "джордитата" записаха три поредни мача без победа в Премиър лийг.

Мениджърът Еди Хау залага в предни позиции на Антъни Еланга, Антъни Гордън и Харви Барнс, а на пейката остават Джейкъб Мърфи и Ник Волтемаде. В средата на терена за домакините започват непоклатимите Сандро Тонали, Жоелинтон и Бруно Гимараеш. Защитната линия пред Ник Поуп също е в обичайния си състав - Киърън Трипиър, Дан Бърн, Фабиан Шер и Антонио Ливраменто.

Барса заби шест безответни гола на Валенсия преди няколко дни, но всички в лагера на испанския гранд са наясно, че днес предстои много по-трудно изпитание.

Ханзи Флик е направил четири промени в стартовите 11. Роналд Араухо, Френки де Йонг, Рафиня и Роберт Левандовски заемат местата на Ерик Гарсия, Марк Касадо, Рууни Барджи и Феран Торес. Маркъс Рашфорд ще играе по левия фланг, а зад Левандовски ще действа Фермин Торес. Педри ще партнира на Де Йонг в халфовата линия, а бранителите пред Жоан Гарсия са Жул Кунде, Араухо, Пау Кубарси и Жерард Мартин.

Снимки: Imago