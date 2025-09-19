Популярни
  Нюкасъл
  2. Нюкасъл
  3. Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

  • 19 сеп 2025 | 03:33
  • 174
  • 0

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана доволен от успеха с 2:1 над Нюкасъл в първия мач от новата кампания в Шампионската лига. Той заяви, че тази победа е ценна и за тима му е било важно да започне сезона с три точки.

"Атмосферата бе фантастична. Нюкасъл игра с голям интензитет, но това беше очаквано. Ние запазихме увереността в своите способности. Важно бе да започнем кампанията с три точки. Миналата година загубихме от Монако, но сега се представихме по-добре", заяви Флик.

Той коментира и представянето на Маркъс Рашфорд, който донесе победата на каталунците с дебютните си голове за клуба.

"Виждал съм какво може да прави Рашфорд в тренировките и днес също го показа. Радвам се за него. В атака имаме много добри играчи и той е един от тях. Щастлив съм, че го имам в състава си. Той ни дава повече опции в предни позиции. Тези два гола ще бъдат от голяма полза за Маркъс да направи следващата крачка. Ще му дадат увереност и ще се чувства по-добре. Затова тези попадения имат толкова голяма стойност", допълни германецът.

Снимки: Gettyimages

