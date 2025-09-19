Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Проблемите на Барселона около завръщането на “Камп Ноу” продължават да се усложняват, информира тази сутрин вестник “Марка”. Шефовете на “блауграна” вече обявиха, че двубоят с Хетафе ще бъде проведен на стадиона на базата на клуба “Йохан Кройф”, но надеждите все пак останаха, че всичко ще бъде готово за мача с Реал Сосиедад на 28 септември. Сега обаче тази перспектива също започва да избледнява все повече, а каталунците вече активно работят по своето завръщане на “Монтжуик”.

От “Марка” допълват, че тече активна работа по подготовка на олимпийското съоръжение, на което Барса домакинства през цялата минала кампания, за да бъде готово то за двубоя с баските след десетина дни. Шефовете на "блаугранас" вече официално обявиха, че първата среща от кампанията в Шампионската лига ще бъде проведена на на стадион “Луис Компанис” на хълма “Монтжуик”.

Шефовете на Барселона вече са предприели и друг ход, за който се говореше в последните дни. Те са поискали от УЕФА да бъде направено изключение и да имат възможност да домакинстват на две посочени съоръжения - “Монтжуик” и “Камп Ноу”, когато бъдат получени всички необходими разрешения. Това ще е прецедент в историята на най-комерсиалния турнир, тъй като до момента не е имало случай един отбор да домакинства на два стадиона в един сезон. Каталунците са се подготвили със своята защита, като възнамеряват да изтъкнат, че подобна смяна на съоръженията няма да им даде никакво спортно преимущество, а причина са единствено строителните работи.

От УЕФА от години са въвели като правило отказа от подобна възможност, за да попречат на отбори да променят местата на домакинство, което би ощетило конкретен противник, независимо дали поради състоянието на тревната настилка или капацитета на стадиона. Двубоят с ПСЖ е насрочен за 1 октомври, а второто домакинство на Барса в ШЛ е на 21 октомври срещу Олимпиакос.

