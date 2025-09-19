Популярни
  3. Антъни Гордън: Можем да се гордеем от предстяването си

Антъни Гордън: Можем да се гордеем от предстяването си

  • 19 сеп 2025 | 04:58
Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън прие загубата с 1:2 от Барселона в Шампионската лига с високо вдигната глава. Той смята, че тимът му може да е горд от представянето си срещу толкова силен съперник.

"Това бе много тежък мач срещу топ отбор. Мисля, че ние имахме добри моменти, но те повече владееха топката и това затрудняваше нашата обичайна преса. Именно това им даде контрол над мача. Те добре контролираха топката. Педри и Де Йонг бяха фантастични", започна Гордън.

"Рашфорд е от топ ниво. Вкара два гола от нищото. Ние трябва да се научим да правим същото и да използваме по-добре положенията си. За всеки човек е нормално да се чувства притеснен, когато изостава с 0:2. Да се върнем в мача изглеждаше като непосилна задача. Върнахме един гол, което е добър знак за нашия характер. Можем да се гордеем от представянето си. Дадохме най-доброто от себе си срещу един от най-добрите отбори в света. Няма какво повече да се каже за мача. Имахме по-добрите положения, но трябва да се научим да ги използваме по-добре", смята англичанинът.

