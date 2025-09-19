Нещата за Барселона могат да се влошат след показанията на сина на Негреира

Вчера испанският съд поднови изслушванията по делото “Негреира”, в което придоби особена популярност преди известно време. Тогава стана ясно, че от Барселона са изплатили над 7 милиона евро на бившия шеф на Техническият комитет на съдиите Хосе Мария Енрикес Негреира, а делото е, за да се изясни причината относно тези плащания, за които от “Камп Ноу” вече признаха, и да се изясни дали те са били предназначени за облагодетелстване на клуба при вземането на съдийски решения и определянето на нарядите.

Вчера пред Следствен съд номер 13 се явиха бившият президент на каталунците Сандро Росел, ръководителят на спортните секции на Барса Алберт Солед и бившият изпълнителен директор Оскар Грау.

Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

Особено интересно беше явяването на сина на Хосе Мария Енрикес Негреира - Хавиер Енрикес. Именно през неговата фирма са минавали плащанията, а той е автор на по-голямата част от самите доклади. Малко по-късно в местни медии се появиха информации относно показанията на Негреира младши. Те се оказват доста интересни, тъй като от тях става ясно, че той не е знаел за получаваните толкова големи суми от баща му от страна Барселона и го е “обвинил”, когато е разбрал през 2018 година. Според “Ел Паис” и “Кадена Сер” Негреира старши е отговорил, че това не е негова работа. Той също така е заявил, че е получил само около 60 хиляди евро за съдийските доклади, които е написал за Барселона, като в същото време е защитил тяхната валидност и аналитична услуга към клуба. Думите му обаче са хвърлили сериозна сянка относно отношенията на баща му и отделните договорки с клуба.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Negreira's son has accused Barcelona and his father of corruption. His statement was: "The 7.5 million euros was not for the reports, it's unethical. I earned 60,000 euros."



— @elespanolcom pic.twitter.com/cplUt9M6ZP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 18, 2025

Самият Хосе Мария Енрикес Негреира е единственият от разследваните, които не се е явил по делото, за да даде показания. Съдията го призова още през март миналата година, но той се възползва от правото си да не дава показания пред съда поради влошено психическо здраве и най-вече напредването на деменцията, от която страда.

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages