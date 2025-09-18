Пет неща, които да следим в седмия ден на Световното в Токио

Петък (19-и) бележи седмия ден от Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025. Този път петима различни атлети ще бъдат коронясани за световни шампиони на Националния стадион в Япония.

Лайлс преследва Болт

Съдейки по полуфиналите в четвъртък, Ноа Лайлс изглежда фаворит в бягането на 200 метра за мъже след светкавичното си представяне от 19.51 секунди, с което подобри собствения си най-добър резултат в света за сезона, поставен на американските квалификации. Това е най-бързото полуфинално бягане в историята на което и да е първенство.

Лайлс се стреми да повтори постижението на Юсейн Болт с четвърта поредна световна титла в тази дисциплина, но в това си начинание ще срещне сериозна конкуренция.

Брайън Левъл от Ямайка впечатли с победа в полуфинала си с време 19.78, докато Кени Беднарек, който имаше слабо представяне във финала на 100 метра, беше третият най-бърз от полуфиналистите с 19.88. Олимпийският шампион Лециле Тебого, дисквалифициран на 100 метра заради фалстарт, и британецът Зарнел Хюз бяха следващите с най-добри времена.

Джаксън се цели в хеттрик

Само една стотна от секундата раздели първите две състезателки преди финала на 200 метра за жени, като защитаващата титлата си Шерика Джаксън имаше минимална преднина пред Мелиса Джеферсън-Уудън.

Ямайката Джаксън се стреми да изравни рекорда на Алисън Филикс за трета поредна световна титла на тази дистанция, докато американката Джеферсън-Уудън се цели в спринтьорски дубъл след успеха си на 100 метра.

Сред другите, които впечатлиха в полуфиналите, бяха Ейми Хънт от Великобритания и американската бегачка Аневия Батъл, които записаха едно и също време: 22.09.

Голямата тройка влиза в битка

Голямата тройка в бягането на 400 метра с препятствия за мъже отново се събира за пореден финал на същата писта, където и тримата слязоха под предишния световен рекорд на Кевин Йънг в един наелектризиращ олимпийски финал преди четири години.

Бразилецът Алисон дос Сантос не изглеждаше в най-добрата си форма в своя полуфинал, така че може да се каже, че леко изостава от темпото на Карстен Вархолм и Рай Бенджамин.

Норвежецът Вархолм е най-бързият мъж в света тази година с времето си от 46.28, постигнато съвсем наскоро в Силезия, и затвърди формата си с победа в Цюрих. Но най-добрият резултат на Бенджамин за сезона от 46.54 не е никак далеч.

Бол е напът да защити титлата си

Фемке Бол изглеждаше величествена през целия сезон, като продължи доминацията си и в сериите на 400 метра с препятствия за жени в Токио. Това повдига въпроса дали някой може да спре нидерландската атлетка.

25-годишната състезателка имаше осем поредни победи този сезон преди да пристигне в Токио и предвид факта, че американката Сидни Маклафлин-Леврон се фокусира върху гладкото бягане на 400 метра на това първенство, е трудно да се види кой би могъл да затрудни Бол.

Олимпийската и световна златна медалистка Далила Мухамад е сред тези, които се надяват да поднесат голяма изненада на 35-годишна възраст, докато нейната сънародничка Ана Кокрел е втора в световната ранглиста за годината след Бол.

Диас се цели в световен дубъл през 2025 г.

Ако се съди по моментната форма, италианецът Анди Диас Ернандес е фаворит за златото в тройния скок при мъжете. Той спечели световната титла в зала със скок от 17.80 м – личен рекорд и най-добро постижение в света за годината, и може да завърши дубъла през 2025 г., като спечели и титлата на открито.

Освен това 29-годишният кубинец с италиански паспорт спечели третия си финал на Диамантената лига този сезон, но не липсват кандидати, готови да го свалят от върха.

Световният шампион от 2022 г. Педро Пичардо от Португалия спечели олимпийско злато на същия този стадион, докато ямаецът Джордан Скот навлезе в победна серия с четири победи в Диамантената лига през 2025 г.

Снимки: Gettyimages