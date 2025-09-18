Популярни
Уолкът стъпи на световния връх в копието 13 години след олимпийската си титла

  • 18 сеп 2025 | 14:54
  • 595
  • 0
Уолкът стъпи на световния връх в копието 13 години след олимпийската си титла

Кешърн Уолкът спечели своя първи медал от световни първенства в хвърлянето на копие. Олимпийският шампион за Тринидад и Тобаго от Лондон 2012 стигна до световната титла в Токио с лично постижение за сезона от 88.16 метра. 32-годишният атлет от Тринидад и Тобаго до момента имаше медали само от олимпийски игри. Той взе бронз в Рио де Жанейро през 2016 г.

След двете си световни титли от Доха 2019 и Юджийн 2022 Андерсон Питърс (Гренада) този път трябваше да се задоволи със среброто с 87.38 м. Изненадващо бронзът отиде при американецът Къртис Томпсън с 86.67 м.

Трима от суперфаворитите за отличията се простиха с надеждите си за медали. Европейският шампион и водач в световната ранглиста за сезона Юлиан Вебер остана пети с 86.11 м, световният първенец от Будапеща 2023 Нирадж Чопра се нареди осми с 84.03 м, а олимпийският шампион от Париж Аршад Надийм остана десети с 82.75 м.

Снимки: Gettyimages

