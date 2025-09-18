Перес Ернандес прибави и световната титла на открито към тази в зала

Леянис Перес Ернандес постигна най-добрия резултат в света за годината, за да добави световната титла на открито в тройния скок към златото си от Световното първенство в зала. Това се случи по време на планетарния шампионат по лека атлетика в Токио.

23-годишната кубинка скочи 14.94 м – само с един сантиметър повече от скока, с който спечели световната титла в зала в Нандзин през март. Тя изпревари олимпийската шампионка от Доминика Тиа Лафонд, която остана втора с 14.89 м.

Четирикратната носителка на тази титла и световна рекордьорка от Юлимар Рохас взе бронзовия медал с 14.76 м при завръщането си след контузия. Квалификационният кръг във вторник беше първото ѝ състезание в тройния скок от точно две години.

Снимки: Gettyimages