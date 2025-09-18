Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

Трикратният световен шампион на 200 метра Ноа Лайлс показа класа в полуфиналите и се класира за финала на планетарния форум в Токио с най-добър резултат в света за сезона от 19.51 секунди (+1.0 м/сек). Ямаецът Брайън Левел даде второто най-добро време в полуфиналите - 19.78 сек (0.0 м/сек). Американецът Кенет Беднарек се класира за финала с трети резултат от 19.88 сек.

Олимпийският шампион от Париж Лециле Тебого, който в Токио направи фалстарт във финала на 100 м, даде четвърто постижение заедно с европейския шампион от Мюнхен 2022 Зарнел Хюз - 19.95 сек.

Останалите трима финалисти Синесипо Данбиле от Република Южна Африка (19.97), Алекзандър Огандо (Доминиканска Република) с 19.98 сек и зимбабвиецът Тапиванаше Макараву също с 19.98 сек.

Финалът е утре в 16:06 часа българско време.

Снимки: Gettyimages