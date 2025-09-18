Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

  • 18 сеп 2025 | 15:27
  • 351
  • 0
Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

Трикратният световен шампион на 200 метра Ноа Лайлс показа класа в полуфиналите и се класира за финала на планетарния форум в Токио с най-добър резултат в света за сезона от 19.51 секунди (+1.0 м/сек). Ямаецът Брайън Левел даде второто най-добро време в полуфиналите - 19.78 сек (0.0 м/сек). Американецът Кенет Беднарек се класира за финала с трети резултат от 19.88 сек.

Олимпийският шампион от Париж Лециле Тебого, който в Токио направи фалстарт във финала на 100 м, даде четвърто постижение заедно с европейския шампион от Мюнхен 2022 Зарнел Хюз - 19.95 сек.

Останалите трима финалисти Синесипо Данбиле от Република Южна Африка (19.97), Алекзандър Огандо (Доминиканска Република) с 19.98 сек и зимбабвиецът Тапиванаше Макараву също с 19.98 сек.

Финалът е утре в 16:06 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

  • 18 сеп 2025 | 10:11
  • 738
  • 0
Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

  • 17 сеп 2025 | 20:05
  • 2425
  • 0
Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

  • 17 сеп 2025 | 19:29
  • 859
  • 0
Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

  • 17 сеп 2025 | 18:57
  • 3034
  • 0
Сълзи от щастие за Щефела в Токио

Сълзи от щастие за Щефела в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:45
  • 803
  • 0
Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:25
  • 1105
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 5026
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 754
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405901
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2194
  • 0
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 9040
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5715
  • 1