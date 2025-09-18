Блестяща Маклафлин-Леврон спечели световната титла на 400 м в най-силния финал в историята

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон доказа, че може да се справи блестящо с всяка дисциплина, с която се захване. Американката спечели световното злато на 400 метра с нов рекорд на шампионатите и второ място във вечната ранглиста на дисциплината от 47.78 секунди. На мокра писта и в изключително силна конкуренция царицата на 400 м/пр остана само на 18 стотни от световния рекорд на Марита Кох, поставен преди 40 години.

Маклафлин-Леврон обаче излезе на второ място във вечната ранглиста на дисциплината, изпреварвайки друга легенда Ярмита Кратохвилова, която има 47.99 сек от 1983 г.

Олимпийската шампионка от Париж и защитаваща световната си титла от Будапеща 2023 Марилейди Паулино (Доминиканска Република) също слезе под 48 секунди и спечели среброто с нов национален рекорд от 47.98 сек. С този резултат тя вече е №3 във вечната световна ранглиста.

Друга световна шампионка Салва Еид Насер (Бахрейн) извоюва бронза с 48.19 сек.

