Доминация на Ботсвана в мъжкия финал на 400 метра в Токио

Световният финал на 400 метра при мъжете в Токио беше доминиран от състезатели на Ботсвана. Новият световен шампион се казва Бусанг Колен Кебинашипи, който триумфира с нов най-добър резултат в света за сезона от 43.53 секунди. Джарийм Ричардс направи всичко по силите си, за стигне до златото, но с новия национален рекорд на Тринидад и Тобаго завърши втори с 43.72 сек.

Триумфа на Ботсвана в този финал допълни Баяпо Ндори, който спечели бронза с личен рекорд за сезона от 44.20 сек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages