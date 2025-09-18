Джеремая Азу с предупреждение заради нарушаване на строгите правила за облекло на Световното в Токио

24-годишният спринтьор Джеремая Азу получи официално предупреждение след нарушаване на правилата на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Спринтьорът от Кардиф носеше лента за глава с надпис "100% Исус“ по време на полуфинала на 100 метра за мъже в неделя. Въпреки че завърши четвърти и не успя да се класира за финала, Азу все още има участие в щафетата 4x100 метра в събота. Това накара Световната атлетика да му "напомни“ за правилата на състезанието.

"Наясно сме с лентата за глава“, се казва в изявлението. "Тъй като той (Азу) може да се състезава в щафетата, ще напомним на отбора преди състезанието за нашите разпоредби и за последствията.“

Азу, който е първият уелски атлет, пробягал 100 метра за под 10 секунди, произхожда от силно религиозно християнско семейство, като баща му Алекс е пастор в църква в Кардиф. Спринтьорът е говорил открито за вярата си, твърдейки, че тя му е помогнала да намери фокус като спортист, с който някои от неговите опоненти не могат да се сравнят.

"Когато съм на стартовата линия, чувствам, че не го правя само за себе си или сам, а че зад мен стои по-висша сила“, каза той преди време пред Sport Wales. "Независимо дали нещата се развиват добре или зле за мен, се чувствам добре и мога да продължа, защото знам, че върша Божието дело. Искам да разпространявам евангелието. Колкото по-бързо бягам, до толкова повече хора мога да достигна.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages