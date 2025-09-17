Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

По отношение на медалите, шестият ден бележи средата на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Вече са разпределени двадесет и четири комплекта медали, а предстоят още 25, като се започне с четирите финала в четвъртък (18-и).

Тристранна битка на 400 метра при жените

Трите големи фаворитки се класираха безпроблемно за финала на 400 метра при жените, подготвяйки зрелищен сблъсък между олимпийската шампионка Марилейди Паулино, световната шампионка от 2019 г. Салва Еид Насер и двукратната олимпийска шампионка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Левров.

И трите се нареждат сред първите седем в световната ранглиста за всички времена. Насер има най-добро лично постижение (48.14), само с 0.03 секунди по-бързо от това на Паулино. Маклафлин-Леврон обаче впечатли най-много в полуфиналите тук с комфортно изглеждащо бягане от 48.29, с което подобри рекорда на САЩ.

Има вероятност те да се подтикнат взаимно към резултат под 48 секунди.

Непредвидим финал на 400 метра при мъжете

Докато при жените на 400 метра се очертава битка между три състезателки, при мъжете изходът е почти невъзможен за прогнозиране, като всеки от осемте финалисти изглежда има шанс за победа.

Петима от участниците са слизали под 44 секунди, като трима от тях са го правили тази година. Колен Кебинашипи от Ботсвана впечатли в полуфиналите с национален рекорд от 43.61. Шампионът на САЩ Джакъри Патерсън показва постоянство през цялата година, а Закити Нене от Република Южна Африка също изглежда в добра форма.

Домакинската публика ще подкрепя бурно Юки Джоузеф Накаджима, който постави японски рекорд от 44.44 по пътя си към финала.

Троен скок при жените

Всички въпроси относно формата на четирикратната световна шампионка Юлимар Рохас бързо намериха своя отговор в квалификационния кръг на тройния скок при жените. Венецуелката, която участва в първото си състезание на троен скок от точно две години, постигна 14.49 м, което беше вторият най-добър резултат в кръга.

Световната рекордьорка сега ще защитава световната си титла, изправяйки се срещу кубинския дует Леянис Перез Ернандес и Лядагмис Повеа, които заеха първите две места на Световното първенство в зала тази година, както и срещу олимпийската шампионка Тиа Лафонд.

Изключително оспорвано и глобално състезание в хвърлянето на копие Хвърлянето на копие при мъжете ще бъде вълнуващ сблъсък между двама действащи световни шампиони, трима бивши носители на световни титли и лидера в световната ранглиста.

Настоящият шампион Нирадж Чопра ще се изправи срещу олимпийския шампион Аршад Надийм, световния лидер и шампион от Диамантената лига Юлиан Вебер, двукратния световен шампион Андерсон Питърс, който водеше в квалификациите с 89.53 м, световния шампион от 2015 г. Джулиъс Йего и олимпийския шампион от 2012 г. Кешърн Уолкът.

В един наистина глобален финал ще бъдат представени 12 атлети от 11 различни националности, покриващи пет континентални зони.

Стъпка по-близо до финалите В натоварената вечерна програма ще се проведат полуфиналите на 800 метра при мъжете, както и на 200 метра при мъжете и жените.

Ще се състои и квалификацията в скока на височина при жените, както и сериите на 5000 метра при жените и първият кръг на 800 метра при жените.

В едно изключително непредсказуемо досега първенство, очаквайте още изненади в шестия ден.

