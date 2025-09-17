Олимпийският шампион в тройния скок аут от финала в Токио

Олимпийският и европейски шампион в тройния скок от 2024 година Джордан Диаз Фортун не успя да се класира за финала на Световното първенство в Токио. Кубинецът с испански паспорт получи контузия в квалификациите и се отказа от надпреварата. Сребърният медалист от Европейското в зала в Апелдорн тази зима Макс Хес (Германия) също не успя да намери място сред най-добрите 12, след като постигна едва 16.09 м. Носителят на четири медала от световни първенства на открито Уил Клей (САЩ) също не попадна в топ 12 с 16.52 м.

Квалификационната норма от 17.10 м преодоляха само двама състезатели - алжирецът Ясер Мохамед Трики (17.26) и ямаецът Джордан Скот (17.19).