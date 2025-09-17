Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Eдинственият български финалист на Световното първенство по лека атлетика в Токио Божидар Саръбоюков завърши на пето място в скока на дължина. 21-годишният възпитаник на Димитър Карамфилов постигна 8.19 м (-0.2 м/сек) в най-добрия си опит в първия си финал на планетарен форум при мъжете.

Европейският първенец в зала от Апелдорн тази зима започна надпреварата с опит от 7.88 м (0.0 м/сек). Във втория си опит той се приземи на 8.19 (-0.2 м/сек), в третия постигна 7.89 м (-0.1 м/сек). Последваха два фала и Саръбоюков завърши с 8.06 м (0.3 м/сек) в последния си шести опит.

Това беше първи финал на световно първенство за Саръбоюков при второто му участие на планетарен форум на открито. При дебюта си в Будапеща през 2023 г. той не успя да преодолее квалификациите, след като скочи 7.73 м.

Личният му рекорд в дисциплината е 8.22 м, а през сезона българинът има 8.21 м.

С представянето си днес Саръбоюков изравни най-доброто постижение на българин на световни първенства на открито в скока на дължина при мъжете. До момента пето място на такъв форум беше постигал единствено рекордьорът на България в дисциплината Ивайло Младенов, който на първенството в Щутгарт през 1993 г. завършва с 8.00 м.

Матиа Фурлани повтори световното си злато и на открито след титлата в зала в Нандзин тази зима. Италианецът подобри личния си рекорд и с 8.39 м (+0.2 м/сек) спечели първата си световна титла на открито. Среброто заслужи ямаецът Таджей Гейл с 8.34 м (-0.1 м/сек), който е световен шампион от Доха 2019. Бронза заслужи китаецът Юхао Шъ с 8.33 м (+0.5 м/сек). Пред Саръбоюков завърши и Зимон Ехамер с 8.30 м (0.0 м/сек).

Световният шампион от Будапеща 2023 и двукратен олимпийски първенец в дисциплината Милтиадис Тентоглу остана едва 11-ти с 7.83 м (+0.3 м/сек).

