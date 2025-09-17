Популярни
  Черотич с исторически рекорд в стийпълчейза на Световното в Токио

Черотич с исторически рекорд в стийпълчейза на Световното в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:01
  • 215
  • 0
Кенийката Фейт Черотич детронира световната и олимпийска шампионка Уинфред Яви, за да спечели титлата в бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

21-годишната атлетка, която спечели бронз на последното Световно първенство и на Олимпийските игри през 2024 г., следваше Яви през по-голямата част от дистанцията. В последната половин обиколка обаче тя предприе мощна атака, прелетя над последното водно препятствие и излезе начело.

Черотич спринтира до победата с нов рекорд на шампионатите от 8:51.59 минути, финиширайки с почти пет секунди пред Яви (8:56.46). Етиопката Сембо Алмайев взе бронзовия медал с личен рекорд от 8:58.86 минути.

Снимки: Gettyimages

