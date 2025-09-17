Надер със шокираща победа на 1500 метра в Токио

Португалецът Исак Надер надделя над по-именитите си съперници в мъжкия финал на 1500 метра, за да спечели изненадващ златен медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио. В същото време шампионът от Будапеща 2023 Джош Кър пресече финалната линия куцайки, а Нилс Ларос не успя да демонстрира характерния си финален спринт.

Финалът беше сравнително бавен в сравнение с последните две издания на шампионатите, което остави битката за златото напълно отворена. Но дори и при тези обстоятелства, малцина биха заложили на атлета от Алгарве за победата.

През сезона той спечели Диамантената лига в Осло и записа няколко класирания в топ пет, но въпреки това изглеждаше, че надпреварата ще бъде между бивши шампиони и изгряващата звезда на дисциплината Ларос.

Сред 14-те финалисти имаше трима бивши световни шампиони – последните двама, Кър и Джейк Уайтман, който се завърна след двугодишен кошмар с контузии, както и Тимъти Черуйот, златен медалист от Доха през 2019 г.

Стартовият списък се отличаваше и със своите отсъстващи. Якоб Ингебригтсен, олимпийски шампион на същия този стадион в Токио, отпадна в сериите след проблеми с контузии през сезона. Неговият наследник от Париж Коул Хокър пък беше дисквалифициран заради избутване на съперници във финалната права на полуфиналите.

Хокър беше изненадващият победител миналото лято, а сега отново станахме свидетели на шок, макар и с различен шампион.

В навечерието на финала защитаващият титлата си Кър беше предупредил съперниците си да се готвят за "истинска битка, ако някой иска да ми отнеме златото“. И въпреки че изглеждаше спокоен и усмихнат на старта, се оказа, че най-голямата му битка е била със собственото му тяло, което сякаш го предаде обиколка и половина преди края.

Той се отказа да поведе колоната и да наложи темпо – може би индикация, че не е бил напълно здрав преди самия финал. След това започна да подскача и да прави гримаси от болка. Кър все пак стигна до финала, но с повече от половин минута изоставане от атлета на 13-то място.

При последния завой Уайтман атакува за лидерската позиция и всичко предвещаваше мощен финален спринт от Ларос, както се случи в Брюксел и Цюрих.

За момент изглеждаше, че Уайтман е напът да спечели втора световна титла, но Надер пресметна перфектно своя спринт към финала и изпревари британския си съперник само с две стотни от секундата. Победното време от 3:34.10 беше с около пет секунди по-бавно от последните два финала на 1500 метра на световни първенства.

Надпреварата на Уайтман, както и в Орегон, отново беше коментирана на Националния стадион от баща му Джеф, който беше негов треньор до този сезон, преди атлетът да се премести от Лондон в Манчестър в опит да възроди кариерата си.

Изненада предизвика и фактът, че мощният финален спринт на Ларос така и не се състоя. Неопитният 20-годишен атлет се бореше да стане най-младият световен шампион в историята на дисциплината при мъжете.

Той обаче беше изпреварен от двама атлети с фамилия Черуйот – Рейнолд надделя над своя сънародник от Кения Тимъти (нямат роднинска връзка) за бронзовия медал, докато Ларос остана на пета позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages