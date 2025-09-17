Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит

Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит

  • 17 сеп 2025 | 16:30
  • 428
  • 0
Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит

Кейти Муун спечели третата си поредна световна титла в овчарския скок с драматично преодоляване на 4.90 м в последния си опит на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

До този момент тя водеше ожесточена битка със своята сънародничка от САЩ Санди Морис. След като Муун успя да постигне най-доброто си постижение за сезона при третия си и последен опит, Морис рискува и вдигна летвата на 4.95 м, разполагайки с един оставащ опит.

Тази височина обаче се оказа твърде голямо предизвикателство и така Морис си осигури четвърти сребърен медал от световни първенства след първия си през 2017 г.

След това Муун направи един опит на 5.01 м, преди да прекрати участието си, след като вече бе подпечатала титлата си.

Бронзовият медал отиде при словенката Тина Шутей с резултат 4.80 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 4693
  • 7
Олимпийският шампион в тройния скок аут от финала в Токио

Олимпийският шампион в тройния скок аут от финала в Токио

  • 17 сеп 2025 | 14:35
  • 847
  • 0
Джош Кър разкри за хитри психологически игри със слънчеви очила

Джош Кър разкри за хитри психологически игри със слънчеви очила

  • 17 сеп 2025 | 13:42
  • 1189
  • 0
Нели Чепчирчир обясни защо не съжалява, след като пропусна медал на 1500 м на Световното

Нели Чепчирчир обясни защо не съжалява, след като пропусна медал на 1500 м на Световното

  • 17 сеп 2025 | 12:51
  • 933
  • 0
Саръбоюков скача под номер 5 в първия си финал на световно първенство

Саръбоюков скача под номер 5 в първия си финал на световно първенство

  • 17 сеп 2025 | 12:15
  • 3406
  • 0
Гаут Гаут е готов за световната сцена

Гаут Гаут е готов за световната сцена

  • 16 сеп 2025 | 20:02
  • 4182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 13297
  • 11
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 65455
  • 42
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 14677
  • 11
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 4693
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 385366
  • 11
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 12658
  • 2