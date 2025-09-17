Муун защити световната си титла в овчарския скок с драматичен последен опит

Кейти Муун спечели третата си поредна световна титла в овчарския скок с драматично преодоляване на 4.90 м в последния си опит на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

До този момент тя водеше ожесточена битка със своята сънародничка от САЩ Санди Морис. След като Муун успя да постигне най-доброто си постижение за сезона при третия си и последен опит, Морис рискува и вдигна летвата на 4.95 м, разполагайки с един оставащ опит.

Тази височина обаче се оказа твърде голямо предизвикателство и така Морис си осигури четвърти сребърен медал от световни първенства след първия си през 2017 г.

След това Муун направи един опит на 5.01 м, преди да прекрати участието си, след като вече бе подпечатала титлата си.

Бронзовият медал отиде при словенката Тина Шутей с резултат 4.80 м.

