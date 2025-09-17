Божидар Саръбоюков: Много съм доволен от петото място, но не и от резултата

Божидар Саръбоюков завърши пети в първия си финал на световно първенство при мъжете. 21-годишният българин постигна 8.19 м в най-добрия си опит в Токио днес и повтори най-доброто класиране на роден състезател в скока на дължина при мъжете на планетарни форуми.

“Очаквах състезанието да се случи по този начин. Бях сигурен, че тройката ще е някъде около 8.35 метра. Коментирали сме го и с моя треньор. Доволен съм много от петото място, не съм доволен от резултата си. За пореден път ще се повторя - знам на какво съм способен, знам, че съм много по-подготвен от годината, в която направих личния си резултат (8.22 м). Просто явно ми трябва още опит. Говорим за по-големите резултати.

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Виждам, че вече съм постоянен. Просто вече ми трябват много по-големи опити, ако искам да сбъдвам мечтите си”, каза възпитаникът на Димитър Карамфилов непосредствено след финала.

“Първите опити не бяха изобщо рискови. Много пъти сме си го коментирали - но на думи е лесно да се каже, на действия не е така. На големи първенства рискът е много важен. Трябва да се рискува, да се скача на макс, дори и да има фалове. Пак казвам - по-добре фалове на големи резултати, отколкото малки резултати, които не са задоволителни.

Мисля, че ще си взема поука от грешките, продължавам напред, надявам се това да е едно от първите ми големи класирания”, добави той.

Снимки: Gettyimages