Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 18 сеп 2025 | 07:35
  • 360
  • 0

Надпреварата за Гран При на Азербайджан поставя началото на финалната третина от сезона във Формула 1, в която ще има само състезания извън територията на Европа. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Баку, който ще включва и стартове във Формула 2.

Петък (19 септември):
9:00 часа – Формула 2 тренировка
11:30 часа – Формула 1 първа тренировка
13:00 часа – Формула 2 квалификация
15:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (20 септември):
11:30 часа – Формула 1 трета тренировка
13:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)
15:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (21 септември):
10:00 часа – Формула 2 основно състезание (29 обиколки)
14:00 часа – Формула 1 състезание (51 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

Пирели отчете успешен първи тест на гумите си за MotoGP

  • 17 сеп 2025 | 20:03
  • 919
  • 0
От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

От Алпин потвърдиха, че са разговаряли с Перес

  • 17 сеп 2025 | 18:43
  • 984
  • 0
Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

Шарл Леклер ще може да изравни рекорд на Шумахер в Баку

  • 17 сеп 2025 | 17:16
  • 3007
  • 0
Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха

Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха

  • 17 сеп 2025 | 16:41
  • 1051
  • 0
Хорхе Мартин е направил пробив в адаптацията си към Априлия RS-GP

Хорхе Мартин е направил пробив в адаптацията си към Априлия RS-GP

  • 17 сеп 2025 | 16:22
  • 966
  • 0
Джейм Ваулс последва примера на Макс Верстапен

Джейм Ваулс последва примера на Макс Верстапен

  • 17 сеп 2025 | 14:10
  • 1144
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 400455
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 2929
  • 3
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 1937
  • 0
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 33380
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 25432
  • 55
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 19018
  • 4