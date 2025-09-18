Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Надпреварата за Гран При на Азербайджан поставя началото на финалната третина от сезона във Формула 1, в която ще има само състезания извън територията на Европа. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд в Баку, който ще включва и стартове във Формула 2.

Петък (19 септември):

9:00 часа – Формула 2 тренировка

11:30 часа – Формула 1 първа тренировка

13:00 часа – Формула 2 квалификация

15:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (20 септември):

11:30 часа – Формула 1 трета тренировка

13:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)

15:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (21 септември):

10:00 часа – Формула 2 основно състезание (29 обиколки)

14:00 часа – Формула 1 състезание (51 обиколки)

Снимки: Sportal.bg