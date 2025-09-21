Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

Джак Крауфорд спечели своята четвърта победа за сезона във Формула 2 и трета в основно състезание, след като триумфира в дългата надпрева на уличното трасе в Баку, прилагайки страхотна защита във финалните турове.
В тях американският пилот на ДАМС беше пресиран от състезатела на Айкс Джошуа Дюрксен, който разполагаше с DRS на двете дълги прави на пистата. Въпреки това парагваецът така и не успя да изгради същинска атака, тъй като Крауфорд ускоряваше достатъчно добре в началото на правите, след което покриваше по-добрите траектории.
На финала разликата между двамата беше само 0.2 секунди, а трети се класира доминантният победител то вчерашния спринт Дино Беганович. Шведът пресече финалната линия на четвъртото място, но се качва на подиума заради 10-секундното наказание, което лидерът в шампионата Леонардо Форнароли изтърпя след финала.
Италианецът беше санкциониран, тъй като буквално турпилира Алекс Дън от пистата в спирането за първия завой в средата на дистанцията от 29 обиколки. За негов късмет обаче до финала нямаше големи инциденти, които да наложат излизането на колата на сигурността, което доведе до отваряне на сравнително големи разлики в колоната.
Заради тези разлики Форнароли реално загуби само две позиции, тъй като в крайното класиране той се нарежда на петото място. Освен от Беганович италианецът беше изпреварен и от своя сънародник Габриеле Мини, който поведе след спиранията в бокса, които бяха направени зад колата на сигурността още в шестия тур, но в края темпото на Мини се срина.
Зад Форнароли в зоната на точките влязоха още Пепе Марти, Арвид Линдблад, Рафаел Виягомес, Ричърд Вершоор и Себастиан Монтоя. Точката за най-бързата обиколка, записана сред пилотите в топ 10, стана притежание на завършилият втори Дюрксен.
В генералното класиране два кръга преди края на сезона Форнароли остава начело с актив от 188 точки и аванс от 19 пункта пред днешния победител Крауфорд, който се изкачва с две позиции напред в подреждането. Тройката с изоставане от 27 точки от лидера допълва Люк Браунинг, който днес не взе точки след контакт със съотборника на Форнароли в Инвикта Роман Станек малко след рестарта.
Сега за пилотите от Формула 2 предстои една доста дълга двумесечна пауза преди финалните два кръга, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Състезателният уикенд на „Лусайл“ ще бъде между 28 и 30 ноември, а седмица по-късно (5-7 декември) ще наблюдаваме и състезанията на „Яс Марина“.
