Страхотна защита донесе победата на Крауфорд в дългото състезание в Баку

Джак Крауфорд спечели своята четвърта победа за сезона във Формула 2 и трета в основно състезание, след като триумфира в дългата надпрева на уличното трасе в Баку, прилагайки страхотна защита във финалните турове.

В тях американският пилот на ДАМС беше пресиран от състезатела на Айкс Джошуа Дюрксен, който разполагаше с DRS на двете дълги прави на пистата. Въпреки това парагваецът така и не успя да изгради същинска атака, тъй като Крауфорд ускоряваше достатъчно добре в началото на правите, след което покриваше по-добрите траектории.

Respect between our top 2 🤝✨



What a show they put on! 🍿#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/J2LUGRwAUq — Formula 2 (@Formula2) September 21, 2025

На финала разликата между двамата беше само 0.2 секунди, а трети се класира доминантният победител то вчерашния спринт Дино Беганович. Шведът пресече финалната линия на четвъртото място, но се качва на подиума заради 10-секундното наказание, което лидерът в шампионата Леонардо Форнароли изтърпя след финала.

CHEQUERED FLAG 🏁



CRAWFORD HOLDS OFF DÜRKSEN TO WIN THE BAKU FEATURE RACE!! 👏#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qD2ZLmwmra — Formula 2 (@Formula2) September 21, 2025

Италианецът беше санкциониран, тъй като буквално турпилира Алекс Дън от пистата в спирането за първия завой в средата на дистанцията от 29 обиколки. За негов късмет обаче до финала нямаше големи инциденти, които да наложат излизането на колата на сигурността, което доведе до отваряне на сравнително големи разлики в колоната.

LAP 13/29



FORNAROLI GOES INTO THE BACK OF DUNNE 😱💥



Dürksen goes through into P4 ⬆️#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4NXQ58Yi6X — Formula 2 (@Formula2) September 21, 2025

Заради тези разлики Форнароли реално загуби само две позиции, тъй като в крайното класиране той се нарежда на петото място. Освен от Беганович италианецът беше изпреварен и от своя сънародник Габриеле Мини, който поведе след спиранията в бокса, които бяха направени зад колата на сигурността още в шестия тур, но в края темпото на Мини се срина.

LAP 21/29



Beganovic is the man on the move! 😮‍💨



Our Sprint winner is up to P4 (provisionally P3 with Fornaroli's penalty) 👀#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZekpokcmUS — Formula 2 (@Formula2) September 21, 2025

Зад Форнароли в зоната на точките влязоха още Пепе Марти, Арвид Линдблад, Рафаел Виягомес, Ричърд Вершоор и Себастиан Монтоя. Точката за най-бързата обиколка, записана сред пилотите в топ 10, стана притежание на завършилият втори Дюрксен.

В генералното класиране два кръга преди края на сезона Форнароли остава начело с актив от 188 точки и аванс от 19 пункта пред днешния победител Крауфорд, който се изкачва с две позиции напред в подреждането. Тройката с изоставане от 27 точки от лидера допълва Люк Браунинг, който днес не взе точки след контакт със съотборника на Форнароли в Инвикта Роман Станек малко след рестарта.

Сега за пилотите от Формула 2 предстои една доста дълга двумесечна пауза преди финалните два кръга, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Състезателният уикенд на „Лусайл“ ще бъде между 28 и 30 ноември, а седмица по-късно (5-7 декември) ще наблюдаваме и състезанията на „Яс Марина“.

Снимки: Gettyimages