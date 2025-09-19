Ландо Норис най-бърз в съкратената първа тренировка в Баку

Ландо Норис беше най-бърз в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Азербайджан, която беше чувствително съкратена заради проблем с уличната писта в Баку.
Сесията беше спряно още преди изтичането на първите ѝ 14 минути заради отломка върху идеалната линия на изхода от 16-я завой на трасето. Впоследствие се оказа, че въпросната отломка не е от някоя от колите, а е уплътнение, което се поставя между временния бордюр и асфалтовото покритие на улиците в Баку.
Тази повреда по трасето наложи доста продължителна пауза, която продължи приблизително 25 минути. Причината за това дълго забавяне беше желанието на рейс контрола да направи малко по-щателна проверка на дългата 6.003 километра писта, а и да коригира проблемния бордюр.
След подновяването на тренировката абсолютно всички пилоти се върнаха на пистата и записаха най-добрите си време с най-меките гуми за този уикенд. А над всички беше Норис, който постигна 1:42.704, за да изпревари с 0.310 секунди своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри.
За австралиеца сесията не започна по най-добрия възможен начин, след като той трябваше да се прибера в бокса още в края на първия си летящ тур с някаква повреда в задвижващата система на неговия болид. Червеният флаг донякъде спаси Пиастри, тъй като реално то загуби само една летяща обиколка спрямо своите съперници в рамките на сесията.
Трети зад съотборниците в Макларън се класира победителят от последните четири квалификации край бреговете на Каспийско море Шарл Леклер, който изостана с 0.552 от Норис. На само 0.001 зад монегаска остана Джордж Ръсел, а топ 5 оформи Алекс Албон, който завърши на 0.859 от лидера и беше последният пилот с пасив от по-малко от секунда спрямо Норис.
Общо трима пилоти докоснаха стените в рамките на тренировката. Първият от тях беше Люис Хамилтън, който се прибра със спукана гума и отчупено предно крило, след като обърса стената на петия завой.
Малко по-късно неговият предшественик във Ферари Карлос Сайнц обърса стената на 15-я завой, но пилотът на Уилямс се размина без поражения и дори записа най-доброто си време в тази обиколка. В самия край на сесията Пиастри също докосна тази стена, но подобно на Сайнц и той продължи без поражения.
Уикендът за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 15:00 часа българско време с втората свободна тренировка по улиците на Баку.
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Снимки: Gettyimages