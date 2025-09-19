Ландо Норис най-бърз в съкратената първа тренировка в Баку

Ландо Норис беше най-бърз в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Азербайджан, която беше чувствително съкратена заради проблем с уличната писта в Баку.

Сесията беше спряно още преди изтичането на първите ѝ 14 минути заради отломка върху идеалната линия на изхода от 16-я завой на трасето. Впоследствие се оказа, че въпросната отломка не е от някоя от колите, а е уплътнение, което се поставя между временния бордюр и асфалтовото покритие на улиците в Баку.

🔴 RED FLAG 🔴



We have a bit of debris on the track at Turn 16 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cNfCB2tcbu — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Тази повреда по трасето наложи доста продължителна пауза, която продължи приблизително 25 минути. Причината за това дълго забавяне беше желанието на рейс контрола да направи малко по-щателна проверка на дългата 6.003 километра писта, а и да коригира проблемния бордюр.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

След подновяването на тренировката абсолютно всички пилоти се върнаха на пистата и записаха най-добрите си време с най-меките гуми за този уикенд. А над всички беше Норис, който постигна 1:42.704, за да изпревари с 0.310 секунди своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри.

За австралиеца сесията не започна по най-добрия възможен начин, след като той трябваше да се прибера в бокса още в края на първия си летящ тур с някаква повреда в задвижващата система на неговия болид. Червеният флаг донякъде спаси Пиастри, тъй като реално то загуби само една летяща обиколка спрямо своите съперници в рамките на сесията.

Oscar's out of the car as we investigate a PU issue with his MCL39. #McLaren | #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/XMnNvXEEDt — McLaren (@McLarenF1) September 19, 2025

Трети зад съотборниците в Макларън се класира победителят от последните четири квалификации край бреговете на Каспийско море Шарл Леклер, който изостана с 0.552 от Норис. На само 0.001 зад монегаска остана Джордж Ръсел, а топ 5 оформи Алекс Албон, който завърши на 0.859 от лидера и беше последният пилот с пасив от по-малко от секунда спрямо Норис.

Общо трима пилоти докоснаха стените в рамките на тренировката. Първият от тях беше Люис Хамилтън, който се прибра със спукана гума и отчупено предно крило, след като обърса стената на петия завой.

📻 “I’ve clipped the wall”



The rear view cam on Lewis Hamilton's Ferrari 👀



He's headed back to the pits for repairs 🔧#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HauXtoHHeC — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Малко по-късно неговият предшественик във Ферари Карлос Сайнц обърса стената на 15-я завой, но пилотът на Уилямс се размина без поражения и дори записа най-доброто си време в тази обиколка. В самия край на сесията Пиастри също докосна тази стена, но подобно на Сайнц и той продължи без поражения.

Piastri gives the Turn 15 TechPro barriers a hefty hit but he escapes unscathed #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/w8upS1jbwD — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Уикендът за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 15:00 часа българско време с втората свободна тренировка по улиците на Баку.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

