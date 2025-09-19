Ферари окупира челото, трудности за Макларън във втората тренировка в Баку

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер окупираха челото на класирането в края на втората тренировка преди надпреварата за Гран При на Азербайджан във Формула 1. Втората подготвителна сесия в Баку беше белязана от сериозни трудности за съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри.

An encouraging session brings Friday to a close 🙌 pic.twitter.com/StoIDk5HaG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 19, 2025

Първо Норис се удари в стената на изхода от четвъртия завой по време на квалификационната си симулация в средната фаза на 60-минутната тренировка. Британецът успя да се върне в бокса, но от телевизионните кадри се видя ясно, че задното ляво окачване на неговия автомобил е счупено и беше ясно, че за него сесията е приключила.

Буквално минути по-късно Пиастри също имаше близка среща с предпазната стена, но на изхода от 15-я завой. За късмет на австралиеца в тази част от трасето има поставени обезопасителни TechPro бариери и той успя да продължи участието си в сесията, минавайки през бокса за бърза инспекция.

След това лидерът в световния шампионат отново беше много близо до удар в стената, вече бетонна такава, на изхода от втория завой, но се размина с по-сериозен инцидент, какъвто имаше за неговия съотборник. В крайна сметка Пиастри завърши тренировката на 12-то място, на 1.002 секунди зад лидера Хамилтън, а Норис се класира десети на 0.906 от първата позиция.

Иначе Хамилтън оглави класирането с обиколка за 1:41.293, с която той изпревари с 0.074 съотборника си Леклер. Обиколката на седемкратния шампион обаче беше записана десетина минути след тази на Леклер, когато условията на пистата бяха с една идея по-добри.

Exploring the limits! 😵



Another angle on Leclerc's brush with the barriers 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ne0d14sUHF — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Зад двамата пилоти на Черните кончета на третото и четвъртото място се наредиха представителите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели. Двамата изостанаха със съответно 0.477 и 0.486 от Хамилтън. Ръсел също беше сред пилотите, които имаха много близка среща с предпазните стени на уличното трасе в Баку.

Челната петица допълни Оливър Беарман, който записа най-доброто си време със средно твърдите гуми, а в топ 10 влязоха още Макс Верстапен, Лиам Лоусън, Естебан Окон, Алекс Албон и Норис. Освен тях пасив от по-малко от секунда спрямо Хамилтън регистрира и неговият предшественик във Ферари Карлос Сайнц.

Уикендът за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 11:30 часа българско време с третата свободна тренировка по улиците на Баку.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages