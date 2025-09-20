Верстапен спечели щурата квалификация в Баку, Сайнц на първа редица

Макс Верстапен спечели щурата квалификация преди утрешната Гран При на Азербайджан, разбивайки сърцата на всички в Уилямс, тъй като Карлос Сайнц беше много близо до това да донесе първия полпозишън на тима от Гроув от Австрия 2014 насам.

Сайнц беше един от само тримата пилоти заедно с Лиам Лоусън и Исак Хаджар, които направиха бързи обиколки в началото на решителните 12 минути на сесията преди в Баку да започне да превалява леко. С началото на дъжда дойде и ударът на Шарл Леклер в 15-я завой, който доведе до общо петото спиране на квалификацията.

Инцидентът на Леклер и последвалия червен флаг върнаха всички пилоти в бокса, а докато те седяха там, дъждът се позасили леко, което намокри допълнително настилка и най-вече белите линии от пътната маркирова на Баку, които стана изключително хлъзгави.

Въпреки това след рестарта Макс Верстапен се движеше с рекордно темпо, но трябваше да прекрати обиколката си заради катастрофата на Оскар Пиастри в третия завой, която наложи общо шестия червен флаг в рамките на квалификацията. Това е и абсолютен рекорд за спирания на квалификационна сесия в историята на спорта. Досегашното върхово постижение беше поставено в Бразилия миналата година, но тогава условията бяха изключително тежки и пилотите използваха гумите за екстремно мокро в голяма част на квалификацията.

След финалния рестарта всички имаха достатъчно време за само една летяща обиколка в доста сложните условия. Най-добре в тях се ориентира Верстапен, който беше последният пилот на пистата и успя да завърти обиколка за 1:41.117, с която изпревари с 0.478 Сайнц и грабна полпозишъна пред испанския пилот на Уилямс.

What an effort from Carlos - he finishes P2 🤩



And he'll start Sunday's race on the front row! 👊#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/06GmPGV40h — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Трети ще потегли Лоусън, който остана на 0.590 зад Верстапен, а до него на втората редица ще застане Андреа Кими Антонели, който беше със само 0.010 по-бавен от новозеландецът. Джордж Ръсел и Юки Цунода ще оформят третия ред, а едва седми ще стартира Ландо Норис, който беше първи на пистата във финалните летящи турове и изостана с 1.122 от Верстапен. По-бавен от него беше само Хаджар, който ще стартира осми пред блъсналите се Пиастр и Леклер.

Голямата изненада в края на Q2 беше отпадането на Люис Хамилтън, който беше много бърз от началото на уикенда, но остана едва 12-ти в сесията, изоставайки с 0.395 от Цунода, който зае последното място в топ 10. Между двамата се нареди Фернандо Алонсо, който беше с 0.069 по-бавен от Цунода.

Една от причините за ранното отпадане на Хамилтън е решението на Ферари британецът да участва в Q2 с меките, а не със средно твърдите гуми, които от началото на уикенда се поставят по-добре дори в една бърза обиколка. За сравнение неговият съотборник Леклер заложи на средно твърдата смес, след като допусна две поредни грешки с меката и в крайна сметка завърши на над 0.6 пред Хамилтън и продължи към решителните 12 минути на битката за полпозишъна.

A heart-in-mouth moment for Charles Leclerc at Turn 2



He got away with this one 😰#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/7D5G5LcoQk — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Заедно с Алонсо и Хамилтън участието си в квалификацията в края на вторите ѝ 15 минути приключиха още Габриел Бортолето, Ланс Строл, който също беше с меките гуми, както и Оливър Беарман. Британският пилот на Хаас не записа време, след като се удари в стената на изхода от втория завой още в първата си летяща обиколка и това счупи задното му дясно окачване и той спря на пистата, което доведе до общо четвъртия червен флаг в рамките на сесията.

Bearman bows out 🎥



The slightest of touches has ended his qualifying in Q2#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/d9lnKQfZvv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

В края на Q1 Франко Колапинто завърши на 0.113 зад Беарман в спора за последното място в топ 15 и остана на 16-о място. За аржентинеца сесията завърши с тежък удар в стената на четвъртия завой, а освен него аут в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Нико Хюлкенберг, Естебан Окон, Пиер Гасли и Алекс Албон.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Colapinto

Hulkenberg

Ocon

Gasly

Albon#F1 #AzerbaijanGP — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Тайландският пилот на Уилямс беше първият, който допусна грешка в рамките на квалификацията днес, след като атакува твърде агресивно първия завой в началото на своя втори летящ тур. Албон се удари в стената от вътрешната страна на кривата, което счупи предното му ляво окачване и той паркира колата си на правата между първите два завоя, което доведе до първия червен флаг в рамките на квалификацията.

Второто спиране дойде няколко минути след рестарта, когато Хюлкенберг се удари челно в TechPro бариерите на четвъртия завой и счупи предното си крило. Германецът успя да продължи и да се върне до бокса, след което направи още една летящата обиколка, но все пак състезателният директор Руи Маркеш спря сесията, за да могат маршалите да почистят трасето.

Here's the moment Hulk hit the wall 💥



He managed to get going again minus his front wing 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/1jRz37LP2P — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

В самия край на Q1 първо Гасли обърка спирането за четвъртия завой и продължи направо в зоната за сигурност, но без да се удря в стените. Донякъде разсеян от случилото се с французина неговият съотборник в Алпин Колапинто допусна грешка в същия завой, но много по-късно в кривата, изпусна задницата на своя болид и се удари в предпазните стени, разбивайки лявата страна на колата си. Въпреки че този инцидент се случи след изтичането на времето в Q1, червеният флаг отново беше показан.

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 14:00 часа българско време утре и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Gettyimages