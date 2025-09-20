Верстапен спечели щурата квалификация в Баку, Сайнц на първа редица

Макс Верстапен спечели щурата квалификация преди утрешната Гран При на Азербайджан, разбивайки сърцата на всички в Уилямс, тъй като Карлос Сайнц беше много близо до това да донесе първия полпозишън на тима от Гроув от Австрия 2014 насам.
Сайнц беше един от само тримата пилоти заедно с Лиам Лоусън и Исак Хаджар, които направиха бързи обиколки в началото на решителните 12 минути на сесията преди в Баку да започне да превалява леко. С началото на дъжда дойде и ударът на Шарл Леклер в 15-я завой, който доведе до общо петото спиране на квалификацията.
Инцидентът на Леклер и последвалия червен флаг върнаха всички пилоти в бокса, а докато те седяха там, дъждът се позасили леко, което намокри допълнително настилка и най-вече белите линии от пътната маркирова на Баку, които стана изключително хлъзгави.
Въпреки това след рестарта Макс Верстапен се движеше с рекордно темпо, но трябваше да прекрати обиколката си заради катастрофата на Оскар Пиастри в третия завой, която наложи общо шестия червен флаг в рамките на квалификацията. Това е и абсолютен рекорд за спирания на квалификационна сесия в историята на спорта. Досегашното върхово постижение беше поставено в Бразилия миналата година, но тогава условията бяха изключително тежки и пилотите използваха гумите за екстремно мокро в голяма част на квалификацията.
След финалния рестарта всички имаха достатъчно време за само една летяща обиколка в доста сложните условия. Най-добре в тях се ориентира Верстапен, който беше последният пилот на пистата и успя да завърти обиколка за 1:41.117, с която изпревари с 0.478 Сайнц и грабна полпозишъна пред испанския пилот на Уилямс.
Трети ще потегли Лоусън, който остана на 0.590 зад Верстапен, а до него на втората редица ще застане Андреа Кими Антонели, който беше със само 0.010 по-бавен от новозеландецът. Джордж Ръсел и Юки Цунода ще оформят третия ред, а едва седми ще стартира Ландо Норис, който беше първи на пистата във финалните летящи турове и изостана с 1.122 от Верстапен. По-бавен от него беше само Хаджар, който ще стартира осми пред блъсналите се Пиастр и Леклер.
Голямата изненада в края на Q2 беше отпадането на Люис Хамилтън, който беше много бърз от началото на уикенда, но остана едва 12-ти в сесията, изоставайки с 0.395 от Цунода, който зае последното място в топ 10. Между двамата се нареди Фернандо Алонсо, който беше с 0.069 по-бавен от Цунода.
Една от причините за ранното отпадане на Хамилтън е решението на Ферари британецът да участва в Q2 с меките, а не със средно твърдите гуми, които от началото на уикенда се поставят по-добре дори в една бърза обиколка. За сравнение неговият съотборник Леклер заложи на средно твърдата смес, след като допусна две поредни грешки с меката и в крайна сметка завърши на над 0.6 пред Хамилтън и продължи към решителните 12 минути на битката за полпозишъна.
Заедно с Алонсо и Хамилтън участието си в квалификацията в края на вторите ѝ 15 минути приключиха още Габриел Бортолето, Ланс Строл, който също беше с меките гуми, както и Оливър Беарман. Британският пилот на Хаас не записа време, след като се удари в стената на изхода от втория завой още в първата си летяща обиколка и това счупи задното му дясно окачване и той спря на пистата, което доведе до общо четвъртия червен флаг в рамките на сесията.
В края на Q1 Франко Колапинто завърши на 0.113 зад Беарман в спора за последното място в топ 15 и остана на 16-о място. За аржентинеца сесията завърши с тежък удар в стената на четвъртия завой, а освен него аут в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Нико Хюлкенберг, Естебан Окон, Пиер Гасли и Алекс Албон.
Тайландският пилот на Уилямс беше първият, който допусна грешка в рамките на квалификацията днес, след като атакува твърде агресивно първия завой в началото на своя втори летящ тур. Албон се удари в стената от вътрешната страна на кривата, което счупи предното му ляво окачване и той паркира колата си на правата между първите два завоя, което доведе до първия червен флаг в рамките на квалификацията.
Второто спиране дойде няколко минути след рестарта, когато Хюлкенберг се удари челно в TechPro бариерите на четвъртия завой и счупи предното си крило. Германецът успя да продължи и да се върне до бокса, след което направи още една летящата обиколка, но все пак състезателният директор Руи Маркеш спря сесията, за да могат маршалите да почистят трасето.
В самия край на Q1 първо Гасли обърка спирането за четвъртия завой и продължи направо в зоната за сигурност, но без да се удря в стените. Донякъде разсеян от случилото се с французина неговият съотборник в Алпин Колапинто допусна грешка в същия завой, но много по-късно в кривата, изпусна задницата на своя болид и се удари в предпазните стени, разбивайки лявата страна на колата си. Въпреки че този инцидент се случи след изтичането на времето в Q1, червеният флаг отново беше показан.
Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 14:00 часа българско време утре и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Снимки: Gettyimages