Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен спечели щурата квалификация в Баку, Сайнц на първа редица

Верстапен спечели щурата квалификация в Баку, Сайнц на първа редица

  • 20 сеп 2025 | 17:04
  • 1057
  • 0
Верстапен спечели щурата квалификация в Баку, Сайнц на първа редица

Макс Верстапен спечели щурата квалификация преди утрешната Гран При на Азербайджан, разбивайки сърцата на всички в Уилямс, тъй като Карлос Сайнц беше много близо до това да донесе първия полпозишън на тима от Гроув от Австрия 2014 насам.

Сайнц беше един от само тримата пилоти заедно с Лиам Лоусън и Исак Хаджар, които направиха бързи обиколки в началото на решителните 12 минути на сесията преди в Баку да започне да превалява леко. С началото на дъжда дойде и ударът на Шарл Леклер в 15-я завой, който доведе до общо петото спиране на квалификацията.

Инцидентът на Леклер и последвалия червен флаг върнаха всички пилоти в бокса, а докато те седяха там, дъждът се позасили леко, което намокри допълнително настилка и най-вече белите линии от пътната маркирова на Баку, които стана изключително хлъзгави.

Въпреки това след рестарта Макс Верстапен се движеше с рекордно темпо, но трябваше да прекрати обиколката си заради катастрофата на Оскар Пиастри в третия завой, която наложи общо шестия червен флаг в рамките на квалификацията. Това е и абсолютен рекорд за спирания на квалификационна сесия в историята на спорта. Досегашното върхово постижение беше поставено в Бразилия миналата година, но тогава условията бяха изключително тежки и пилотите използваха гумите за екстремно мокро в голяма част на квалификацията.

След финалния рестарта всички имаха достатъчно време за само една летяща обиколка в доста сложните условия. Най-добре в тях се ориентира Верстапен, който беше последният пилот на пистата и успя да завърти обиколка за 1:41.117, с която изпревари с 0.478 Сайнц и грабна полпозишъна пред испанския пилот на Уилямс.

Трети ще потегли Лоусън, който остана на 0.590 зад Верстапен, а до него на втората редица ще застане Андреа Кими Антонели, който беше със само 0.010 по-бавен от новозеландецът. Джордж Ръсел и Юки Цунода ще оформят третия ред, а едва седми ще стартира Ландо Норис, който беше първи на пистата във финалните летящи турове и изостана с 1.122 от Верстапен. По-бавен от него беше само Хаджар, който ще стартира осми пред блъсналите се Пиастр и Леклер.

Голямата изненада в края на Q2 беше отпадането на Люис Хамилтън, който беше много бърз от началото на уикенда, но остана едва 12-ти в сесията, изоставайки с 0.395 от Цунода, който зае последното място в топ 10. Между двамата се нареди Фернандо Алонсо, който беше с 0.069 по-бавен от Цунода.

Една от причините за ранното отпадане на Хамилтън е решението на Ферари британецът да участва в Q2 с меките, а не със средно твърдите гуми, които от началото на уикенда се поставят по-добре дори в една бърза обиколка. За сравнение неговият съотборник Леклер заложи на средно твърдата смес, след като допусна две поредни грешки с меката и в крайна сметка завърши на над 0.6 пред Хамилтън и продължи към решителните 12 минути на битката за полпозишъна.

Заедно с Алонсо и Хамилтън участието си в квалификацията в края на вторите ѝ 15 минути приключиха още Габриел Бортолето, Ланс Строл, който също беше с меките гуми, както и Оливър Беарман. Британският пилот на Хаас не записа време, след като се удари в стената на изхода от втория завой още в първата си летяща обиколка и това счупи задното му дясно окачване и той спря на пистата, което доведе до общо четвъртия червен флаг в рамките на сесията.

В края на Q1 Франко Колапинто завърши на 0.113 зад Беарман в спора за последното място в топ 15 и остана на 16-о място. За аржентинеца сесията завърши с тежък удар в стената на четвъртия завой, а освен него аут в края на първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Нико Хюлкенберг, Естебан Окон, Пиер Гасли и Алекс Албон.

Тайландският пилот на Уилямс беше първият, който допусна грешка в рамките на квалификацията днес, след като атакува твърде агресивно първия завой в началото на своя втори летящ тур. Албон се удари в стената от вътрешната страна на кривата, което счупи предното му ляво окачване и той паркира колата си на правата между първите два завоя, което доведе до първия червен флаг в рамките на квалификацията.

Второто спиране дойде няколко минути след рестарта, когато Хюлкенберг се удари челно в TechPro бариерите на четвъртия завой и счупи предното си крило. Германецът успя да продължи и да се върне до бокса, след което направи още една летящата обиколка, но все пак състезателният директор Руи Маркеш спря сесията, за да могат маршалите да почистят трасето.

В самия край на Q1 първо Гасли обърка спирането за четвъртия завой и продължи направо в зоната за сигурност, но без да се удря в стените. Донякъде разсеян от случилото се с французина неговият съотборник в Алпин Колапинто допусна грешка в същия завой, но много по-късно в кривата, изпусна задницата на своя болид и се удари в предпазните стени, разбивайки лявата страна на колата си. Въпреки че този инцидент се случи след изтичането на времето в Q1, червеният флаг отново беше показан.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 14:00 часа българско време утре и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

Нико Хюлкенберг е застрашен от наказание в Баку

  • 20 сеп 2025 | 14:59
  • 590
  • 0
Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

Гран При на Азербайджан подписа нов дългосрочен договор с Формула 1

  • 20 сеп 2025 | 14:34
  • 524
  • 0
Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

  • 20 сеп 2025 | 14:16
  • 1298
  • 0
Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

  • 20 сеп 2025 | 12:40
  • 4812
  • 2
Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

Пиастри беше предупреден официално след тренировките в Баку

  • 20 сеп 2025 | 10:30
  • 1702
  • 0
Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

Леклер очаква Макларън да се върне в челото за квалификацията

  • 20 сеп 2025 | 10:02
  • 6049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 28907
  • 16
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 23165
  • 25
Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

  • 20 сеп 2025 | 17:15
  • 10105
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 18524
  • 103
Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

  • 20 сеп 2025 | 16:01
  • 2725
  • 10
Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

  • 20 сеп 2025 | 16:59
  • 2258
  • 2