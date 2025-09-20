Младок на Ферари с доминантна първа победа във Формула 2

Дино Беганович, който е част от академията за млади пилоти на Ферари, спечели своята първа победа във Формула 2, след като триумфира по доминантен начин в спринтовото състезание на уличната писта в Баку.

Шведският състезател на Хайтек стартира надпреварата от втората позиция и направи отлично потегляне, което му позволи да поведе още в първите метри на състезанието. След това Беганович трябваше да се справи с едно леко преваляване и общо два рестарта след периоди зад колата на сигурността, но и двата пъти той беше перфектен и не устави шанс на съперници си да го атакуват.

Втори на 6.2 секунди зад Беганович завърши неговият съотборник Люк Браунинг, който стартира от шестото място, но постепенно си проправи път напред, възползвайки се и от инциденти и проблеми пред себе си. По този начин Беганович и Браунинг донесоха първата двойна победа на Хайтек във Формула 2 от основното състезание на „Муджело“ пред 2020 година, когато Никита Мазепин и Лука Гиото завършиха първи и втори.

Последното място на подиума стана притежание на Алекс Дън, който беше големият печеливш от проблемите, които сполетяха Себастиан Монтоя три тура преди финала. Колумбиецът се движеше на второто място в голяма част от дистанцията от 21 обиколки преди да бъде изпреварен от Браунинг в началото на 18-я тур.

В 19-а обиколки пък пилотът на Према намали рязко темпото си, което позволи на Дън да се изкачи на третото място, а Монтоя изпадна от топ 10 и завърши 15-и. Четвърти остана Джак Крауфорд, а за петото място се пребори лидерът в шампионата Леонардо Форнароли. Точки от основното състезание край бреговете на Каспийско море взеха още Ричърд Вершоор, Габриеле Мини и Виктор Мартинс. Вершоор взе шестата позиция от Мини с фотофиниш.

В генералното класиране Форнароли остава начело с актив от 178 точки и аванс от 17 пред втория от днес Браунинг. Трети с пасив от 31 пункта спрямо лидера е Вершоор, а днешният победител Беганович, който взе и бонус точката за най-бързата обиколка, се изкачва на осмото място с 81 точки на своята сметка.

Основното състезание от 12-ия кръг за сезон 2025 във Формула 2 е предвидено за 10:00 часа българско време утре сутринта. То ще бъде с продължителност от 29 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса, а от полпозишъна в него ще стартира Крауфорд, който ще раздели първата редица с Форнароли.

