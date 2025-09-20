Норис начело пред Верстапен и Пиастри в последната тренировка в Баку

Ландо Норис излезе начело в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Основната тема във финалния час за подготовка в Баку беше появилият се много силен вятър, който на моменти достигаше до скорост от над 30 км/ч. Отделно вятърът няколко пъти промени своята посока в хода на сесията, което драстично затрудни пилотите и те допуснаха множество грешки в зоните за спиране в края на дългите прави, а и не само. Най-труден обаче се оказа 16-ят завой, който реално е последният в рамките на обиколката и след него се излиза на дългата близо два километра отсечка, която се взима на пълна газ.

В тези сравнително сложни условия Норис успя да слезе до 1:41.223, което е и най-бързата обиколка от началото на уикенда край бреговете на Каспийско море. С този си тур пилотът на Макларън изпревари с 0.222 секунди действащият шампион Макс Верстапен, а тройката с пасив от 0.254 оформи настоящият лидер в генералното класиране Оскар Пиастри.

Зад тях Люис Хамилтън, който беше най-бърз в края на петъчния ден, остана четвърти, изоставайки с 0.276 от Норис. Неговият съотборник Шарл Леклер, който по-късно днес ще се бори за своя пети пореден полпозишън в Баку, се нареди едва десети, след като не успя да направи чиста обиколка в края на тренировката. Двамата пилоти на Ферари бяха разделени от Андреа Кими Антонели, Джордж Ръсел, Алекс Албон, Оливър Беарман и Лиам Лоусън.

Квалификацията за Гран При на Азербайджан, 17-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидена за 15:00 часа българско време по-късно днес.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Gettyimages