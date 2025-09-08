Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

Манчестър Сити и Премиър Лийг са постигнали споразумение относно правилата, въведени от Висшата лига относно спонсорски и рекламни договори. Този казус не е свързан с обвиненията към "гражданите" за нарушаване на финансовите правила, за които още се чака крайно решение.

Ман Сити бе завел дело срещу Премиър Лийг срещу настоящето правило за "транзакции между свързани лица". Тези правила бяха въведени през декември 2021 г., след като по-рано същата година Нюкасъл бе придобит от консорциум от Саудитска Арабия. Правилото бе въведено с цел да предотврати клубове да се възползват от търговски сделки с компании, в които техните собственици имат сериозен дял.

Manchester City and the Premier League have reached a settlement in a legal dispute over the top flight’s associated party transaction (APT) rules.



City and the Premier League confirmed both parties had agreed to terminate proceedings with City, as part of the settlement

Делото трябваше да се гледа през октомври, но двете страни стигнаха до споразумение, според което "гражданите" признават правилата за валидни и обвързващи.