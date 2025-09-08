Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

  • 8 сеп 2025 | 18:42
  • 627
  • 0
Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

Манчестър Сити и Премиър Лийг са постигнали споразумение относно правилата, въведени от Висшата лига относно спонсорски и рекламни договори. Този казус не е свързан с обвиненията към "гражданите" за нарушаване на финансовите правила, за които още се чака крайно решение.

Ман Сити бе завел дело срещу Премиър Лийг срещу настоящето правило за "транзакции между свързани лица". Тези правила бяха въведени през декември 2021 г., след като по-рано същата година Нюкасъл бе придобит от консорциум от Саудитска Арабия. Правилото бе въведено с цел да предотврати клубове да се възползват от търговски сделки с компании, в които техните собственици имат сериозен дял.

Делото трябваше да се гледа през октомври, но двете страни стигнаха до споразумение, според което "гражданите" признават правилата за валидни и обвързващи.

