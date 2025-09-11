Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити официално представи Донарума

Манчестър Сити официално представи Донарума

  • 11 сеп 2025 | 22:44
  • 143
  • 0
Манчестър Сити официално представи Донарума

Повече от седмица след като беше обявен като звучно ново попълнение на Манчестър Сити, Джанлуиджи Донарума най-накрая е в Англия и вече беше представен като играч на "гражданите".

След паузата за националните отбори, по време на която беше на разположение на Италия, 26-годишният вратар вече се запозна с новия си дом, показвайки новата си фланелка с номер 25, до Уго Виана, спортен директор на клуба от Манчестър.

Припомняме, че италианският национал, който напусна ПСЖ след четири сезона, струваше на "гражданите" 30 милиона евро, като подписа договор до юни 2030 година.

„Толкова съм развълнуван, много съм горд да бъда тук, в един от най-добрите клубове в света. Фактът, че бях толкова желан тук, улесни всичко за мен. Нямам търпение да започна в този исторически клуб, клуб, който иска да печели и има велика история зад гърба си.Има и голяма отговорност, но аз съм наистина горд да бъда тук, да помогна на този клуб и да продължим да печелим заедно“, заяви Донарума пред официалния уебсайт на клуба.

„Това е клуб, който винаги ме е очаровал. Винаги съм го следил с удоволствие. Виждам всичко около мен, като тренировъчния център и стадиона – те са фантастични. Не можеш да разбереш какво е качеството на клуба, докато не го видиш със собствените си очи. Сградите и персоналът тук са фантастични. Щастлив съм с избора си, надявам се да напиша история тук и да спечеля всичко възможно. Това е моята цел за следващите няколко години“, каза още италианецът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ямал за футбола, майка си, намушкването на баща си, "Златната топка" и прословутия рожден ден

Ямал за футбола, майка си, намушкването на баща си, "Златната топка" и прословутия рожден ден

  • 11 сеп 2025 | 21:54
  • 2982
  • 18
Джейми Карагър със специална награда от Атлетик Билбао

Джейми Карагър със специална награда от Атлетик Билбао

  • 11 сеп 2025 | 20:28
  • 1159
  • 0
Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

  • 11 сеп 2025 | 20:20
  • 2476
  • 6
Марсилия представи световен шампион

Марсилия представи световен шампион

  • 11 сеп 2025 | 20:07
  • 1262
  • 0
Нуно Гомеш също е част от “Мача на легендите”

Нуно Гомеш също е част от “Мача на легендите”

  • 11 сеп 2025 | 19:50
  • 1084
  • 4
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди дербито на Италия между Ювентус и Интер

  • 11 сеп 2025 | 19:30
  • 2386
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 11666
  • 17
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 9413
  • 45
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 10150
  • 18
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 38862
  • 30
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 35367
  • 56
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 15663
  • 192