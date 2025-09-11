Манчестър Сити официално представи Донарума

Повече от седмица след като беше обявен като звучно ново попълнение на Манчестър Сити, Джанлуиджи Донарума най-накрая е в Англия и вече беше представен като играч на "гражданите".

След паузата за националните отбори, по време на която беше на разположение на Италия, 26-годишният вратар вече се запозна с новия си дом, показвайки новата си фланелка с номер 25, до Уго Виана, спортен директор на клуба от Манчестър.

Припомняме, че италианският национал, който напусна ПСЖ след четири сезона, струваше на "гражданите" 30 милиона евро, като подписа договор до юни 2030 година.

„Толкова съм развълнуван, много съм горд да бъда тук, в един от най-добрите клубове в света. Фактът, че бях толкова желан тук, улесни всичко за мен. Нямам търпение да започна в този исторически клуб, клуб, който иска да печели и има велика история зад гърба си.Има и голяма отговорност, но аз съм наистина горд да бъда тук, да помогна на този клуб и да продължим да печелим заедно“, заяви Донарума пред официалния уебсайт на клуба.

„Това е клуб, който винаги ме е очаровал. Винаги съм го следил с удоволствие. Виждам всичко около мен, като тренировъчния център и стадиона – те са фантастични. Не можеш да разбереш какво е качеството на клуба, докато не го видиш със собствените си очи. Сградите и персоналът тук са фантастични. Щастлив съм с избора си, надявам се да напиша история тук и да спечеля всичко възможно. Това е моята цел за следващите няколко години“, каза още италианецът.