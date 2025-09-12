Манчестър Сити преподписа с един от големите си таланти

Манчестър Сити обяви официално, че удължава договора на един от големите си таланти Рико Люис.

20-годишният краен бранител е преподписал до лятото на 2030 г., като предишният му контракт бе до 2028 г. Люис е продукт на академията на "гражданите", като започва там още на 8 години и дебютира в първия отбор през славния сезон 2022/23, когато бе спечелен требъл.

We're delighted to announce that Rico Lewis has extended his contract at City until 2030 ✍️🩵 pic.twitter.com/obJz6LbGwd — Manchester City (@ManCity) September 12, 2025

"Манчестър Сити означава всичко за мен, така че възможността да подпиша този нов договор е много специален момент както за мен лично, така и за моето семейство. Все още се усъвършенствам и развивам като играч и знам, че възможността да продължа да работя с Пеп, неговия треньорски щаб и нашия невероятен отбор ще ми помогне да ставам все по-добър.Прекарал съм толкова голяма част от живота си в този клуб. Сити означава всичко за мен, така че възможността да остана по-дълго ме прави невероятно щастлив", заяви Люис пред официалния сайт на клуба.

До момента младият играч е записал 97 мача за първия отбор на Манчестър Сити, в които е отбелязал 5 гола. Той също така е представлявал Англия в 5 срещи за мъжкия национален отбор. През миналия сезон младокът изигра 28 мача във Висшата лига, отбелязвайки 1 гол и давайки 2 асистенции.