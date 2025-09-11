Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

  • 11 сеп 2025 | 07:45
Кандидатът за президентския пост в Бенфика Жоао Лопеш възнамерява да подпише с Бернардо Силва, ако спечели изборите.

Договорът на 31-годишния полузащитник с Манчестър Сити е до 30 юни 2026 г. Бернардо е възпитаник на лисабонския клуб. Изборите за ръководител на Бенфика ще се проведат на 25 октомври.

„Мога да потвърдя, че договорът за Бернардо е готов. Наистина искам да го привлека през януари. Той олицетворява всичко, което искам да виждам в Бенфика: идентичност, манталитет на победител и привързаност към клуба", заяви Жоао Лопеш.

„Мога да ви уверя, че няма да спрем дотук“, добави Лопеш.

Снимки: Imago

