Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

Кандидатът за президентския пост в Бенфика Жоао Лопеш възнамерява да подпише с Бернардо Силва, ако спечели изборите.

Договорът на 31-годишния полузащитник с Манчестър Сити е до 30 юни 2026 г. Бернардо е възпитаник на лисабонския клуб. Изборите за ръководител на Бенфика ще се проведат на 25 октомври.

🚨ÚLTIMA HORA: Bernardo Silva quer voltar ao Benfica já em Janeiro. pic.twitter.com/D0gYe7khxO — Primeiro Amor Benfica (@1amorbenfica) September 10, 2025

„Мога да потвърдя, че договорът за Бернардо е готов. Наистина искам да го привлека през януари. Той олицетворява всичко, което искам да виждам в Бенфика: идентичност, манталитет на победител и привързаност към клуба", заяви Жоао Лопеш.

„Мога да ви уверя, че няма да спрем дотук“, добави Лопеш.

