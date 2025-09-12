Пламен Гетов търси играчи за ЦСКА в Португалия

Популярни
  • 12 сеп 2025 | 07:59
Новият скаут в екипа на ЦСКАПламен Гетов, вече от три седмици работи в клуба, съобщава „Тема Спорт“. Магическият халф от 80-те и 90-те години на ХХ век дори е бил на първата си мисия. Той е пътувал до Португалия, където е наблюдавал футболисти от местните първенства. Червените запазиха практиката да не обявяват официално назначението на новите лица в скаутския си отдел, като такъв бе случаят и с Радослав Здравков през миналата есен. ЦСКА обаче излезе със съобщение за раздяла с легендата в началото на юли т.г.

Пламен Гетов се завръща в клуба след 37 години, след като носи червената фланелка през есента на 1988 г. Той има 15 мача с 10 гола за армейците в шампионския сезон 1988/89.  Носител е на титлата с Левски през 1993 г. За последно той бе ръководител в Левски Лом, а преди това изпълняваше ролята на спортен директор в Спартак Вн през 2024 г. Работил е в Лудогорец с шефа на скаутите в ЦСКА Методи Томанов.

Снимки: Startphoto

