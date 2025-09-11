Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

  • 11 сеп 2025 | 00:42
  • 239
  • 2
Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов сподели мнението си за случващото се в клуба. Бившият футболист и треньор на "червените" недоумява как е възможно отборът още да няма победа и да се намира на дъното в класирането.

„До този момент единственото хубаво нещо в нашия клуб е собственикът. Всичко друго е една въпросителна. Не ми се иска да обиждам никого, но имам чувството, че 90 процента от хората в ЦСКА се учат. А ЦСКА никога не е бил училище. От ЦСКА всички се учеха. Ние задавахме модата", коментира Младенов пред "Тема Спорт".

"Това, което виждам като класиране е ужасно, немислимо. Никой не ме е търсил за нищо. Но аз винаги съм бил и ще бъда част от историята на клуба. Истината обаче трябва да се казва”, заяви още Екзекутора на Ливърпул.

