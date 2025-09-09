Популярни
  2. ЦСКА
На днешната дата преди 77 години ЦСКА печели първата си титла

  9 сеп 2025
Днес преди 77 години ЦСКА печели първата си титла няколко месеца след основаването на клуба. Това се случва след успех с 3:1 над Левски.

"Днес отбелязваме 77 г. от спечелването на първата ни шампионска титла!

Стефан Божков, капитанът Нако Чакмаков, Манол Манолов - Симолията, Димитьр Миланов - Пижо, Стефан Геренски, Борислав Футеков, Димитьр Цветков, Никола Алексиев, Стойне Минев, Никола Божилов и Кирил Богданов извоюват победата за ЦСКА с 3:1 над Левски и заслужено триумфират на върха само няколко месеца след основаването на „армейския“ клуб", припомнят "червените".

