  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Бойко Величков: Новият стадион помага за трансферите ни

  • 21 дек 2025 | 11:43
  • 2072
  • 3

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори за реконструкцията на стадион "Българска армия", който трябва да бъде изцяло завършен през лятото. Шефът на "армейците" уверява, че това, което се случва в Борисовата градина, минава всичко, правено в българския футбол през последните десетилетия.

"Новият стадион ще е нещо страхотно. Тук е мястото да благодарим на хората, които се грижат това да стане факт. На хората, които решиха да направят подарък на червена България. Защото това минава всичко, което е правено в българския футбол в последните много десетилетия. Не е в моята компетенция да бъда докрай точен. Знам, че нещата се развиват добре и по начин, който е предварително начертан. Чакам и аз с нетърпение да стане. Но важното е, че вървим в посока, в която скоро ще стане.

Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения
Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

Не мога да кажа дали ЦСКА ще започне следващия сезон на своя стадион. Вариант е, но винаги е възможно да изникнат и някакви спънки и затова не искам да влизам в отговор на тази тема. Очакваме лятото да стане, но дали ще е май, дали ще е юни, дали ще е август не мога да кажа. А и не съм докрай запознат. Не искам да кажа нещо и после да ми кажат "Ти защо го каза, като не е вярно".

Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката
Проектът за реконструкция на стадион "Българска армия" обра вота на публиката

Новият стадион помага за трансферите ни. Не е без значение. Помага във всеки аспект. Помага и за възприятието на сегашните играчи. Помага и на новопривлечените да бъдат заинтригувани и да бъдат пленени от идеята за развитието на ЦСКА", сподели Величков пред "Мач Телеграф".

