Бойко Величков: Новият стадион помага за трансферите ни

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори за реконструкцията на стадион "Българска армия", който трябва да бъде изцяло завършен през лятото. Шефът на "армейците" уверява, че това, което се случва в Борисовата градина, минава всичко, правено в българския футбол през последните десетилетия.
"Новият стадион ще е нещо страхотно. Тук е мястото да благодарим на хората, които се грижат това да стане факт. На хората, които решиха да направят подарък на червена България. Защото това минава всичко, което е правено в българския футбол в последните много десетилетия. Не е в моята компетенция да бъда докрай точен. Знам, че нещата се развиват добре и по начин, който е предварително начертан. Чакам и аз с нетърпение да стане. Но важното е, че вървим в посока, в която скоро ще стане.
Не мога да кажа дали ЦСКА ще започне следващия сезон на своя стадион. Вариант е, но винаги е възможно да изникнат и някакви спънки и затова не искам да влизам в отговор на тази тема. Очакваме лятото да стане, но дали ще е май, дали ще е юни, дали ще е август не мога да кажа. А и не съм докрай запознат. Не искам да кажа нещо и после да ми кажат "Ти защо го каза, като не е вярно".
Новият стадион помага за трансферите ни. Не е без значение. Помага във всеки аспект. Помага и за възприятието на сегашните играчи. Помага и на новопривлечените да бъдат заинтригувани и да бъдат пленени от идеята за развитието на ЦСКА", сподели Величков пред "Мач Телеграф".