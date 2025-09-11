Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА търси треньори за школата, Сакалиев поема в нова посока

ЦСКА търси треньори за школата, Сакалиев поема в нова посока

  • 11 сеп 2025 | 10:16
Временният ръководител на школата на ЦСКА Петър Занев е получил задачата да подсили академията с нови треньори. Причината е слабият старт на сезона за повечето юношески формации, което налага промени в движение, пише “Тема спорт”. Наскоро към екипа се присъедини бившият национал Васил Божиков, а дългогодишният треньор Ивайло Станев вече е освободен. Очакват се и други рокади в ДЮШ.

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

Успоредно с това клубът напредва с изграждането на новата база край летището. Теренът е подготвен, багерите вече са заравнили площите и е започнало разчертаването на зоните за игрищата, административната сграда и общежитието.

Междувременно бившият администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев е готов за ново предизвикателство. Той скоро ще обяви официално в кой клуб и с каква дейност ще продължи кариерата си. На негово място в ЦСКА бе назначен Димитър Вутов, който в последните дни е бил на работни срещи в чужбина.

