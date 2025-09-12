Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Отложеният мач от петия кръг на efbet Лига между Арда и ЦСКА ще се проведе в Стара Загора, съобщава „Тема Спорт“. Срещата е насрочена за следващия четвъртък, 18 септември, от 17:30 часа. Припомняме, че домакините от Кърджали входираха искане в БФС за повторно пренасрочване на сблъсъка. Причина за това беше ремонт на терена на „Арена Арда“, който стартира в началото на международната пауза. Целта беше игрището да е в оптимално състояние в рамките на три седмици – за домакинството на Черно море на 22 септември, понеделник. От Бояна обаче изненадаха Арда с насрочването на двубоя с ЦСКА за няколко дни по-рано. Едно от основните оплаквания на кърджалийци е, че никой от централата не се е консултирал с тях при съставянето на програмата.

Както е известно, първоначално Арда и ЦСКА трябваше да играят на 18 август, понеделник, но заради европейските ангажименти на кърджалийци двубоят беше отложен. Сега от БФС са отхвърлили искането срещата отново да се пренасрочва и са задължили небесносините да посрещнат армейците на друг стадион, ако „Арена Арда“ не е годна за игра. Опции са били „Христо Ботев“ в Пловдив и „Берое“ в Стара Загора. Разговорите за ползване на „Колежа“ обаче не са довели до позитивна развръзка и в крайна сметка мачът ще се проведе под Аязмото. Промяната ще бъде официализирана от Спортно-техническата комисия към БФС до часове.

Припомняме, че през миналия сезон ЦСКА на няколко пъти се наложи да играе на неутрален терен заради ангажираност на „Васил Левски“. Армейците посрещнаха Берое в Благоевград (1:0) и Пазарджик (2:1), а разбиха и Спартак Вн с 5:0 на „Георги Бенковски“.

