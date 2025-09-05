Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 4383
  • 3
ЦСКА обяви раздяла с досегашния директор на детско-юношеската школа Костадин Ангелов. Той зае този пост преди повече от две години, а освен него, вече част от "червената" академия няма да бъдат и треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов.

Ето какво написаха от клуба:

"Ръководството на ЦСКА и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие.

Клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците“.

ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания".

Ангелов бе на този пост от юни 2023 година, когато бе привлечен от предишното управление на “червените” по изричното желание на Филип Филипов.

Най-големият спортен резултат на школата под ръководството на Ангелов за този период бе спечелената купа на БФС при U18, през май 2024 година, което гарантира участие на червените таланти в Шампионската лига. Там родните таланти отстъпиха на белгийския Генк и двата мача с 1:3, и с общ резултат 2:6, отпаднаха.

“Червените” вече търсят най-подходящия вариант за заместник на Ангелов, който да поеме ръководството на школата на ЦСКА.

