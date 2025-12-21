Популярни
Регистрирай се
  3. Владимир Гаджев: Любо Пенев е един от треньорите, от които съм научил най-много

  • 21 дек 2025 | 11:59
  • 327
  • 0
Владимир Гаджев също каза много хубави думи за Любослав Пенев, в чиято подкрепа се провежда благотворителен турнир в "Драгалевци". Легендарният български нападател се бори с тежко онкологично заболяване и в момента провежда лечение в клиника в Германия.

"Той е треньорът, с който съм работил най-дълго време. Той е един от треньорите, от които съм научил най-много - не само за футбола, а и за живота като цяло. Изключително съм му благодарен. Нямаше как да не съм тук в този труден момент. Дори с малко да допринесем и да се надяваме, че ще се излекува и ще се справи с тази битка. Надявам се да бъде достатъчно добре, за да го виждаме и на зеления терен. Искрено му го пожелавам. Кураж за него и семейството му! Всички стискаме палци всичко да бъде наред.

Какъв е Любослав Пенев? Колоритен, строг, но справедлив.

Всички се молим за Борислав Михайлов и Петър Хунчев, но като футболни хора и човешки същества, се молим за всички хора, които изпадат в такива трудни моменти. Това е мачът на живота им. Надявам се всички да го спечелят този път. Ние, като общество, трябва да се обединим - да бъдем по-смирени и по-добри. Трябва да започнем да живеем по-добър живот. Това ще се случи, ако ние самите започнем да се отнасяме по-добре един към друг.

Трябва да започнем да се уважаваме. Животът е достатъчно забързан. Всяко едно семейство има своите проблеми, но това не означава, че трябва да бъдем агресивни и лоши. Ако всеки един започне да дава добрия пример, нещата могат да се подобрят. Не е толкова трудно. Дисциплината е важна във всеки един аспект от живота", каза Гаджев.

