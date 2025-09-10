Популярни
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 1535
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разкри, че ЦСКА е отправил предложение за един от основните футболисти на тима. Става въпрос за Константинос Балоянис. Предложението обаче е било прекалено ниско и офертата е била отклонена.

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

"Заварихме в отбора четирима души: Никола Илиев, Николай Минков, Ивайло Видев и Константинос Балоянис. Имахме предложение от ЦСКА за Балоянис два дни преди затваряне на трансферния прозорец. Около 1/4 от реалната цена, офертата беше ниска, отказах я. Имаме нужда от пари, но предпочетохме да си остане в Ботев и да даде всичко от себе си до края на своя договор - 30 юни. Целта е оставане в "А" група, а догодина да надградим и да се борим за Европа", заяви Филипов по време на днешната си пресконференция.

