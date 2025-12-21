Популярни
  3. Божинов: Не се делим на червени и сини! Правим всичко възможно да помогнем на Пенев

Божинов: Не се делим на червени и сини! Правим всичко възможно да помогнем на Пенев

  • 21 дек 2025 | 11:12
Бившият нападател на Ювентус Валери Божинов се включи в благотворителния турнир, който се провежда в "Драгалевци" в подкрепа на легендарния Любослав Пенев.

"Не е приятно, че се събираме за подобни неща, но сме тук и се събираме, за да помогнем на легендата Любо Пенев. Не се делим на червени и сини. Правим всичко възможно да помогнем на Пенев.

Тук сме, за да покажем, че доброто е заразно. Надявам се, че Любо Пенев ще усети нашата подкрепа", заяви Божинов.

Снимки: Борислав Трошев

