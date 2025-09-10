Популярни
ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя със Септември

  • 10 сеп 2025 | 13:40
  • 296
  • 0

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя със Септември (София). Двата тима се изправят един срещу друг тази събота (13 септември) от 20:15 часа на стадион “Васил Левски”. “Червените” ще търсят първа победа от началото на сезона.

Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)
Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Септември от 8-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 13 септември (събота) от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 12 септември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 13 септември (работно време 13:00 ч. - до края на първото полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн ТУК.

ВАЖНО!

За този двубой притежателите на абонаментни карти „ВИП+паркинг“ ще могат да използват паркинга пред сектор Б на Националния стадион срещу показване на абонаментната си карта.

В деня на мача (13 септември) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 13:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени единствено онлайн ТУК.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:15 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 12 септември (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 1 на Сектор А в 19:00 ч.

САМО ЦСКА!

