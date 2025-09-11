Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  3. Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 10324
  • 1
Петима футболисти на ЦСКА са с изтичащи договори след края на сезона, което значи, че от първи януари 2026 г. те могат да преговарят с други клубове.

Двама от тях са вратари - титулярният страж Густаво Бусато и Малин Орлинов, който е трета опция за този пост. Останалите с изтичащи контракти са българските тационали Иван Турицов и Илиан Илиев, а също така и привлеченият през това лято Мохамед Брахими.

Към тях добавяме и шести състезател - Лумбард Делова. Договорът на защитника е до 30 юни 2027 г., но в него има клауза, че той може да си тръгне и по-рано, ако някой клуб плати 950 000 евро. “Червените” вече му предложиха по-добри финансови условия в замяна ощетяващата ЦСКА клауза да бъде премахната, но все още няма положителна развръзка.

От споменатите петима играчи с изтичащи договори максимум двама ще получат предложение за удължаването им, но и това не е много сигурно. Ясно е, че Иван Турицов няма да е сред тях и бранителят ще си тръгне най-късно след 9 месеца. Не е изключено ЦСКА да опита раздяла с него още през зимната пауза.

Припомняме, че подобни казуси имаше и преди година. Тогава “червените” искаха да задържат Джонатан Линдсет, Марселино Кареасо и Станислав Шопов, но отлагаха твърде дълго преговорите с тях и в крайна сметка тримата отказаха да преподпишат.

Ето футболистите с изтичащи контракти:

Густаво Бусато - 30 юни 2026 година (опция за удължаване с една година);
Малин Орлинов - 30 юни 2026 г.;
Иван Турицов - 30 юни 2026 г. (опция за удължаване с 1 година)
Илиан Илиев - 30 юни 2026 г.;
Мохамед Брахими - 30 юни 2026 г. (опция за удължаване с 1 година);
Лумбард Делова - до 30 юни 2027 г., но има клауза, която му позволява да си тръгне по всяко време, ако някой плати 950 000 евро.

