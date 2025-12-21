Популярни
Георги Миланов: За мен Любо Пенев е като баща! С каквото мога, винаги ще помогна

  • 21 дек 2025 | 11:21
  • 1004
  • 0

Георги Миланов също се появи на турнира в подкрепа на Любослав Пенев, въпреки че е контузен и не може да вземе участие в мачовете. Полузащитникът призна, че дължи много на Ел Голеадор, който му е дал път както в Литекс, така и в националния отбор.

"Любо Пенев е изключителен човек за мен. Той е един от малкото хора, които са ми помогнали в моята футболна кариера и на които дължа всичко. Изключително много обичам Любо Пенев и се моля за него. Той е изключителен човек с характер и вярвам, че ще спечели тази битка. Виждам много футболни легенди и хора от различни отбори, които са тук. В момента съм контузен и първото нещо, което исках да направя, е да дойда тук, за да покажа уважението си към Любо Пенев. Нека всички заедно да му изпратим любов и голяма подкрепа в този тежък момент. 

Бяхме доста млад отбор със страхотни млади футболисти. Тогава Любо Пенев показа кой е той. За него няма значение дали си на 16, 17 или 20 години. Той повярва в нас и помогна на много от нас да стигнем до високо ниво. В случая аз да играя в Шампионска лига. С трепет говоря и се разчувствам, но за мен Любо Пенев е като баща. С каквото мога, винаги ще помогна.

Надявам се това да стигне до него. Много хора го обичат и го подкрепяме. Надявам се тази положителна енергия да достигне до него. Не се съмнявам, че той ще се справи. Той ми даде път в националния отбор и в Литекс. Никога няма да забравя това нещо и гола си срещу Италия. Все едно беше вчера това. Когато говоря за Любо Пенев, каквото и да кажа, ще е малко. Обичам го много и му желая бързо възстановяване.

"Надявам се Левски да стане шампион, защото обичам клуба и феновете. Винаги когато имам възможност, гледам мачовете на Левски. Желая им най-доброто. Всичко е в техните ръце. С тази публика мисля, че имат голям шанс да станат шампиони. Ставал съм шампион в България два пъти и в Русия два пъти. Мога да кажа, че шампион се става, когато имаш постоянство. Трябва да играеш на 100% във всеки мач, независимо от противника. Трябва да спечелиш и някои от дербитата.

Контузих се в предишния мач. В момента лекувам контузия. Вчера имахме шанс да излезем първи и най-вероятно щяхме да зимуваме първи в Румъния. Отидох преди две години, когато бяха последни. Можеше да се събудя на първи януари като първи. За жалост обаче вчера загубихме мача. Конкуренцията в Румъния е жестока, около 4-5 отбора се борят за титлата, а не както в България два. Надявам се да станем шампиони и ние, и Левски и живот и здраве да играем в Европа един срещу друг", заяви Миланов.

Снимки: Борислав Цветанов

