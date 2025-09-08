Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Ново попълнение в ЦСКА пред дебют срещу Септември

Ново попълнение в ЦСКА пред дебют срещу Септември

  • 8 сеп 2025 | 10:21
  • 963
  • 0

Новото попълнение на ЦСКА - Анжело Мартино, се очаква да направи дебют като титуляр в efbet Лига. Старши треньорът Душан Керкез планира да включи аржентинския ляв бек сред стартовите 11 за домакинството на Септември София, насрочено за събота (13 септември) от 20:15 часа.

27-годишният защитник вече записа първи минути с червената фланелка в контролата срещу сръбския Радник Сурдулица в петък. Тогава той се появи като резерва и остана на терена 34 минути, показвайки отлична физическа готовност. От началото на юли Мартино е участвал в общо седем мача, а последният му официален двубой бе на 23 август при поражението на Нюелс Олд Бойс с 0:1 като гост на Росарио.

Аржентинецът ще заеме мястото на Сейни Санянг, който в момента е с националния отбор на Гамбия. Сред титулярите се очаква да се завърне и Кевин Додай. Албанският футболист лекуваше травма в глезена близо месец, но вече е напълно възстановен и остави отлични впечатления в спаринга с Радник. Именно той имаше ключова роля и за двете попадения на „червените“ в срещата срещу последния в сръбското първенство.

Керкез все още обмисля и дали да се върне към система с четирима в отбрана вместо използваната напоследък схема 3-4-3. Експериментът с трима централни защитници в мачовете с ЦСКА 1948 (0:1) и Славия (2:2) не даде очаквания резултат, тъй като играчите трудно се нагодиха към новите изисквания. Най-големите проблеми се откроиха по крилата, където липсваше синхрон между централните бранители и халфбековете.

