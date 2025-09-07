Сашо Станков: Вече никой не се страхува от ЦСКА

Александър Станков е един от треньорите в историята на ЦСКА, който е бил сменян най-бързо - след едва два мача през пролетта на 2001 г. Той даде интервю пред колегите от "Тема Спорт" и коментира актуалните процеси в Борисовата градина.

Г-н Станков, какво смятате за решението на ЦСКА да остави Душан Керкез на треньорския пост, въпреки че не успя да спечели нито един от първите си шест мача начело на тима?

- Далеч съм от мисълта да давам акъл, но много от решенията, които се взимат от клуба, се оказват грешни. Взимат се футболисти, оказва се, че не стават. После се пращат във втория отбор. Не мога да си обясня какво се случва, след като такива пари се хвърлят, за да е отборът на ниво. Но това така и не се случва. Няма конкретика кой носи отговорността за решенията, кой кани треньора. Никъде няма точна и ясна визия за случващото се в клуба. Не съм вътре в кухнята, но като човек, който е бил свързан много години с ЦСКА и се вълнувам като фен, нещата не ми изглеждат никак добре подредени. Излиза се на пресконференция, уж се обяснява кой за какво отговаря, но накрая пак всички остават неразбрали. Например, ако Томанов отговаря изцяло за селекцията, а треньорът за първия отбор - тогава спортният директор за какво е? Но може и те да са си намерили някакъв начин за работа, който да се окаже успешен, ще видим. За момента ситуацията е поредица от грешки и резултатите са нагледни. В крайна сметка си има човек, който да дава парите и оценките. Но очевидно дори и като има пари, това не е сигурно, че клубът ще се подреди правилно и ще има успехи.

Според Керкез той има условия да работи нормално едва от около две седмици - откакто бяха отстранени няколко футболисти и се събраха повече нови попълнения. Може ли това да му служи за оправдание?

- При всички положения може да бъде вид оправдание, да. Но когато фактите говорят, каквото и да коментираш, не можеш да ги промениш. А и отбори като Спартак Варна, Ботев и Локо Пловдив в състоянието, в което бяха в началото на сезона, трябва с лекота да се побеждават. Без значение от състава, с който разполагаш. Но това не се случва. Напротив - съперниците използват мачовете с ЦСКА, за да трупат самочувствие. Вече никой не се страхува от ЦСКА. Освен това, когато един треньор говори за процесите в клуба, трябва да е по-конкретен. Има предатели, няма предатели. Да се назоват имена, какви са тези половинчати приказки? Да излезе и да каже точно и ясно какъв е проблемът. Защото иначе думите му изглеждат като плоско оправдание.

Как виждате ролята на новия спортен директор Бойко Величков в клуба?

- Аз нямам нищо против когото и да е, но е важно да се знае точно и ясно кой за какво отговаря. От това, което чух на пресконференцията, тези неща не ми станаха ясни. Обиколил съм доста клубове по света, комуникирал съм с доста футболни хора, но за първи път виждам клуб да се структурира по такъв неясен начин.

Следваща издънка със сигурност ще доведе до уволнението на Душан Керкез. Информациите сочат, че основните варианти за негов наследник са Любослав Пенев и Христо Янев. Какво мислите, че би било най-доброто решение?

- Моето лично мнение е, че спрямо ситуацията, в която е отборът в момента, е задължително да работят хора, които са свързани с клуба и са фигури. Може би трябва да се заровят някои томахавки от миналото. Все пак всеки е имал проблеми с някого. Нужен е човек с ниво, който може да извади ЦСКА от тежкия момент.