Тухел се лиши от играч на Арсенал за мача със Сърбия

Селекционерът на Англия Томас Тухел е решил да не разчита на левия бек Майлс Люис-Скели за тазвечершното гостуване на Сърбия от световните квалификации, съобщават английските медии.

Причината е, че германският специалист разполага с 24-ма играчи в своя състав, но за днешния мач има право да включи максимум 23-ма от тях. Ето защо Тухел е избрал да се лиши от услугите на 18-годишния талант на Арсенал, който изигра цял мач при домакинския успех с 2:0 над Андора преди няколко дни. Така най-вероятно на позицията ляв бек срещу сърбите ще играе някой измежду Валентино Ливраменто (Нюкасъл) и Джед Спенс (Тотнъм).

BREAKING: Thomas Tuchel has left out Myles Lewis-Skelly from his matchday squad to play Serbia tonight 🚨 pic.twitter.com/UfiFXKliJ0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 9, 2025

Двубоят ще се проведе на “Райко Митич” в Белград и е с начален час 21:45.

