Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел се лиши от играч на Арсенал за мача със Сърбия

Тухел се лиши от играч на Арсенал за мача със Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 13:58
  • 864
  • 0
Тухел се лиши от играч на Арсенал за мача със Сърбия

Селекционерът на Англия Томас Тухел е решил да не разчита на левия бек Майлс Люис-Скели за тазвечершното гостуване на Сърбия от световните квалификации, съобщават английските медии.

Причината е, че германският специалист разполага с 24-ма играчи в своя състав, но за днешния мач има право да включи максимум 23-ма от тях. Ето защо Тухел е избрал да се лиши от услугите на 18-годишния талант на Арсенал, който изигра цял мач при домакинския успех с 2:0 над Андора преди няколко дни. Така най-вероятно на позицията ляв бек срещу сърбите ще играе някой измежду Валентино Ливраменто (Нюкасъл) и Джед Спенс (Тотнъм).

Двубоят ще се проведе на “Райко Митич” в Белград и е с начален час 21:45.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 5775
  • 1
Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

  • 9 сеп 2025 | 09:26
  • 2379
  • 1
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 13408
  • 0
Александров и Табор с четвърта поредна победа

Александров и Табор с четвърта поредна победа

  • 9 сеп 2025 | 07:46
  • 1596
  • 0
Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

  • 9 сеп 2025 | 06:51
  • 3969
  • 0
Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

  • 9 сеп 2025 | 05:50
  • 2418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 9289
  • 31
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 14346
  • 50
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25018
  • 13
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30787
  • 17
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 13408
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 9131
  • 0